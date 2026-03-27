Zaredali se oluja i potres, Bačić otkrio kakvo je stanje s izgorenim Vjesnikom

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja i državne imovine Branko Bačić u obišao je u petak zgradu Vjesnika i izjavio da su radovi na neboderu doprinijeli njegovoj sigurnosti i da je u tom smislu "položio svojevrsni test".

S obzirom da je noćas olujni vjetar i oluja zahvatila Zagreb, a da je negdje oko pola tri noćas bio i potres jačine 2.6 prema Richteru, postojala je briga kako će se u tim uvjetima ponašati zgrada Vjesnika, rekao je Bačić, koji je zgradu obišao u društvu ministara Davora Božinovića i Tome Medveda te glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.

"Ono što možemo reći je da su sve aktivnosti i radovi radovi koji su se na Vjesniku provodili proteklih dvadesetak dana, značajno doprinijeli njegovoj stabilnosti", poručio je ministar dodajući kako su u više od dvadesetak dana uklonjene fasade, stakla, aluminij, čime Vjesnik ima manji otpor prema vjetru. Uz to, rekao je, s njegovih etaža uklonjeno je oko 65 tona raznog materijala koji je izgorio u požaru, a svi kritični stupovi na svim etažama ojačani čeličnim konstrukcijama.

'Položio je ispit'

"Ono što je još posebno važno deset etaža, od najdonje pa do desete etaže, poduprti su podupiračima. Na taj način se značajno doprinijelo njegovoj stabilnosti i on je položio svojvrstan ispit", naglasio je Bačić.

S izvođačem će se, čim stane oluja, napraviti mala revizija i vidjeti kako ubrzati radove na otvaranju Slavonske avenije, rekao je ministar uz opasku da u ovom trenutku radi samo mehanizacija, dok su kranovi spušteni zbog opasnosti, a bageri uklanjaju i pripremaju platformu.

Bačić je rekao i da su, kada su u pitanju druga gradilišta po Zagrebu, u kontaktu u sa svim operativnim koordinatorima i izvođačima i da zasad nijedna skela na gradilištima obnove nije urušena ili značajnije oštećena. Iako je čuo da je oštećen veći broj krovova na području Zagreba, to se nije dogodilo na gradilištima obnove.

"Ovo je jedan od jačih vjetrova zabilježen u posljednje vrijeme na području našeg grada i očito da su neki krovovi koji nisu bili čvrsti nisu izdržali nalete vjetra", rekao je ministar.

Medved: Vlada i Grad nastojat će da se štete što prije saniraju

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, koji inače predsjedava Koordinacijom za sustav domovinske sigurnosti, izjavio je da je vjetar prouzročio puno štete i da je jutros održana koordinacija Vlade.

"Hrvatska vatrogasna zajednica u proteklih 24 sata imala je više od 650 intervencija. Obišli smo jutros i prostor dvorane Cibone gdje je olujni vjetar odnio krov. I ono što je važno da smo u koordinaciji sa Gradom Zagrebom i Zagrebačkom županijom jutros donijeli odluku da se danas obustavi nastava za osnovne i srednje škole kako bismo spriječili stradavanje djece jer je jako puno štete i predmeta s krovova koji su opasnost i za djecu i za prolaznike", istaknuo je Medved.

Dodao je i da su u kontaktu s hitnom medicinom, s ministricom zdravstva i da zasada nema informacija o stradalim osobama. Rekao je i kako je niz šteta u Zagrebu, da su obišli nekoliko lokacija i obići će ih još, ali da je bitno da se građani zadrže na sigurnom dok ne prođe olujno nevrijeme. Medved je istaknuo i da će Vlada, kao i uvijek dosad,

u suradnji s Gradom Zagrebom, s nadležnim službama, nakon snimanja stanja i šteta, pružiti potporu da se te štete što je prije saniraju.

