FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TROJE OZLIJEĐENIH /

Frontalni sudar na A2! Vatrogasci zatekli stravičan prizor: Slovenac uletio u suprotan smjer

Frontalni sudar na A2! Vatrogasci zatekli stravičan prizor: Slovenac uletio u suprotan smjer
×
Foto: facebook, jvp krapina

Na autocesti A2 kod Velike Vesi u noći na subotu ozlijeđeno je troje ljudi u prometnoj nesreći koju je izazvao 57-godišnji slovenski državljanin obijesnom vožnjom u suprotnom smjeru, izvijestila je policija u subotu

16.5.2026.
17:51
Hina
facebook, jvp krapina
VOYO logo
VOYO logo

Na autocesti A2 kod Velike Vesi u noći na subotu ozlijeđeno je troje ljudi u prometnoj nesreći koju je izazvao 57-godišnji slovenski državljanin obijesnom vožnjom u suprotnom smjeru, izvijestila je policija u subotu.

Nesreća se dogodila nešto nakon ponoći na dionici gdje se zbog radova promet odvijao dvosmjerno. Vozač iz Slovenije kretao se iz smjera Zagreba prema Krapini, no kod Galovca Začretskog nije se vratio u desnu prometnu traku, već je zaobišao signalizaciju i nastavio voziti zabranjenim smjerom, istaknuli su iz policije.

Frontalno se sudario s automobilom kojim je iz suprotnog smjera propisno upravljala 48-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine. Nakon sudara automobil slovenskog državljanina izletio je s kolnika, udario u zaštitnu ogradu i zapalio se, dok je drugi automobil također završio izvan ceste nakon udara u ogradu.

Intervenirali vatrogasci, putnici lakše ozlijeđeni

Požar na vozilu ugasili su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Krapina. Lakše su ozlijeđeni 57-godišnji vozač iz Slovenije, 57-godišnja putnica iz njegova vozila te 48-godišnja vozačica iz Bosne i Hercegovine.

Zbog nesreće je promet na autocesti A2 između Svetog Križa Začretja i Krapine bio zatvoren u oba smjera od 00,17 do 4,20 sati te se odvijao obilaznim pravcima.

Policija je nakon kriminalističkog istraživanja utvrdila da je slovenski državljanin počinio kazneno djelo obijesne vožnje u cestovnom prometu te će protiv njega podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

Prometna NesrećaA2Sudar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike