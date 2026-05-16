Pa kad je stigao!? Muškarac u 9.45 ujutro izazvao nesreću kod Ogulina, pogledajte koliko je napuhao

PU karlovačka objavila je kako je jučer, u petak 15. svibnja ujutro oko 9.45 sati u mjestu Gornje Dubrave, grad Ogulin došlo do prometne nesreće.

Naime, 53-godišnjak kojem je istekla prometna, svojim se automobilom na parkingu kretao vozilom unatrag i udario u parkirano vozilo ogulinskih registarskih oznaka te je pobjegao s mjesta događaja, ali je ubrzo pronađen.

No, ono što je ustvari najvažnije. Muškarac je u tom trenutku bio pod utjecajem alkohola od 3,04 promila. Policija javlja da je vozač do prestanka djelovanja opojnog sredstva smješten u posebne prostorije policije te protiv njega slijedi optužni prijedlog.