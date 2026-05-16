TREBAO SE TRIJEZNITI /

Pa kad je stigao!? Muškarac u 9.45 ujutro izazvao nesreću kod Ogulina, pogledajte koliko je napuhao

Foto: KaPortal/Ilustracija

Javljalju da je vozač do prestanka djelovanja opojnog sredstva smješten u posebne prostorije policije

16.5.2026.
PU karlovačka objavila je kako je jučer, u petak 15. svibnja ujutro oko 9.45 sati u mjestu Gornje Dubrave, grad Ogulin došlo do prometne nesreće. 

Naime, 53-godišnjak kojem je istekla prometna, svojim se automobilom na parkingu kretao vozilom unatrag i udario u parkirano vozilo ogulinskih registarskih oznaka te je pobjegao s mjesta događaja, ali je ubrzo pronađen. 

No, ono što je ustvari najvažnije. Muškarac je u tom trenutku bio pod utjecajem alkohola od 3,04 promila. Policija javlja da je vozač do prestanka djelovanja opojnog sredstva smješten u posebne prostorije policije te protiv njega slijedi optužni prijedlog.

OgulinAlkoholPod Utjecajem AlkoholaPrometna Nesreća
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
