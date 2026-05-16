FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OGLASILA SE ZRAČNA LUKA /

Avion Croatia Airlinesa sa 132 putnika sletio s piste u Splitu: 'Zadobio je oštećenja od sudara'

Avion Croatia Airlinesa sa 132 putnika sletio s piste u Splitu: 'Zadobio je oštećenja od sudara'
×
Foto: Dalmacija Danas/čitatelj

Do slijetanja je došlo zbog nepoznatih i nepredviđenih okolnosti

16.5.2026.
14:22
Dunja Stanković
Dalmacija Danas/čitatelj
VOYO logo
VOYO logo

U splitskoj zračnoj luci dogodila se nesreća prilikom polijetanja zrakoplova Croatia Airlinesa. Prema informacijama Dalmacije Danas, zrakoplov je izletio s piste tijekom polijetanja i završio na travnatoj površini. 

Kako doznajemo, nema ozlijeđenih. Do slijetanja je došlo zbog nepoznatih i nepredviđenih okolnosti. 

Splitska zračna luka potvrdila je da se sve dogodilo oko 13.30 sati na letu za Frankfurt. 

"Zrakoplov Airbus A220 je tijekom zatrčavanja, iz nepoznatih razloga, skrenuo sa staze i jednom strano završio na travnatoj površini. Pritom je zadobio oštećenja od sudara s vertikalnom oznakom i rubnim dijelovima USS-a", navode u izjavi. 

Nitko nije ozlijeđen

U tom je trenutku u zrakoplovu bilo 132 putnika i pet članova posade. Svi su odmah nakon toga sigurno iskrcani, a tehničke službe rade na uklanjanju zrakoplova s piste. "Zračna luka surađuje s HACZ-om i Agencijom za istraživanje nesreća koje su obaviještene", navode iz splitske zračne luke. 

Iz aviokompanije potvrđuju da su svi putnici i članovi posade dobro i da nitko nije ozlijeđen. Kažu da sve zasada upućuje na to da je posada postupajući po sigurnosnim pravilima zaustavila zrakoplov. 

"Putnici su napustili zrakoplov te se sad nalaze u zgradi putničkog terminala Zračne luke Split, gdje im se pruža sva potrebna podrška za nastavak putovanja. Croatia Airlines je u stalnoj koordinaciji sa Zračnom lukom Split, nadležnim službama i zrakoplovnim vlastima", kažu iz domaće aviokompanije.

Ističu da im je sigurnost putnika i posade prioritet, te da će više detalja objaviti nakon službenih provjera. 

SplitAvionZračna LukaCroatia Airlines
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike