Avion Croatia Airlinesa sa 132 putnika sletio s piste u Splitu: 'Zadobio je oštećenja od sudara'

U splitskoj zračnoj luci dogodila se nesreća prilikom polijetanja zrakoplova Croatia Airlinesa. Prema informacijama Dalmacije Danas, zrakoplov je izletio s piste tijekom polijetanja i završio na travnatoj površini.

Kako doznajemo, nema ozlijeđenih. Do slijetanja je došlo zbog nepoznatih i nepredviđenih okolnosti.

Splitska zračna luka potvrdila je da se sve dogodilo oko 13.30 sati na letu za Frankfurt.

"Zrakoplov Airbus A220 je tijekom zatrčavanja, iz nepoznatih razloga, skrenuo sa staze i jednom strano završio na travnatoj površini. Pritom je zadobio oštećenja od sudara s vertikalnom oznakom i rubnim dijelovima USS-a", navode u izjavi.

Nitko nije ozlijeđen

U tom je trenutku u zrakoplovu bilo 132 putnika i pet članova posade. Svi su odmah nakon toga sigurno iskrcani, a tehničke službe rade na uklanjanju zrakoplova s piste. "Zračna luka surađuje s HACZ-om i Agencijom za istraživanje nesreća koje su obaviještene", navode iz splitske zračne luke.

Iz aviokompanije potvrđuju da su svi putnici i članovi posade dobro i da nitko nije ozlijeđen. Kažu da sve zasada upućuje na to da je posada postupajući po sigurnosnim pravilima zaustavila zrakoplov.

"Putnici su napustili zrakoplov te se sad nalaze u zgradi putničkog terminala Zračne luke Split, gdje im se pruža sva potrebna podrška za nastavak putovanja. Croatia Airlines je u stalnoj koordinaciji sa Zračnom lukom Split, nadležnim službama i zrakoplovnim vlastima", kažu iz domaće aviokompanije.

Ističu da im je sigurnost putnika i posade prioritet, te da će više detalja objaviti nakon službenih provjera.