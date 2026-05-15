Pilot 'strovalio' avion u ocean i plutao s 10 putnika: 'Ne znam nikog tko je ovo preživio'

Pilot Ian Nixon i 10 putnika satima su bili zaglavljeni u Atlantskom oceanu, čekajući spašavanje kod istočne obale Floride, nakon što je Nixon oborio avion u ocean.

Sve je počelo u utorak kada se rutinski 20-minutni let između dva otoka na Bahamima pretvorio u pravu katastrofu.

"Nisam neko vrijeme mogao nikoga dobiti na radiju“, rekao je Nixon. "Pokušao sam nazvati Freeport [Bahami]; pokušao sam nazvati radio u Miamiju. Ne znam jesu li me čuli, ali nisam dobio odgovor", ispričao je Nixon za CBS News, prenosi BBC.

Upravljao je zrakoplovom koji je letio iz Marsh Harboura na Bahamima, prema Freeportu, Grand Bahama. Kako nije imao gdje sletjeti, Nixon je "bacio" zrakoplov u ocena, otprilike 289 kilometara sjeverno od Miamija.

Riječ je o manevru koji se namjerno izvodi u krajnjoj nuždi kada nijedna druga opcija nije moguća.

"Čim sam udario u vodu, moja prva pomisao bila je: 'Nismo umrli'“, rekao je Nixon. Uslijedila je višesatna muka na splavi za spašavanje, dok su pilot i putnici čekali da ih spasioci pronađu.

Nixon se trudio održati dobro raspoloženje. "Rekao sam im: 'Za sljedećih 10 minuta doći će avion'“, ispričao je. "Tada je jedan od putnika rekao: 'Čekaj, jesam li nešto čuo?'“

Bio je to udaljeni zvuk helikoptera iz 920. spasilačke krile američkih zračnih snaga. Jedinica je bila na trenažnoj misiji kada je preusmjerena kako bi pomogla u potrazi i spašavanju nakon što je signal odašiljača lokatora u hitnim slučajevima upozorio američku obalnu stražu na potencijalnu situaciju u nevolji.

"Već su bili u splavi oko pet sati“, rekao je kapetan Rory Whipple. "Samo po pogledu na njih moglo se vidjeti da su u nevolji - fizičkoj, mentalnoj i emocionalnoj.“

Spasioci su radili protiv vremena kako bi sve putnike doveli na sigurno prije nego što helikopteri budu morali napuniti gorivo.

"Ne poznajem nikoga tko je preživio pad u oceanu“, rekla je bojnica Elizabeth Piowaty, zapovjednica zrakoplova koja je pomagala u spašavanju. "I, iz onoga što sam vidjela, mislim, da je prilično čudo da su svi ti ljudi preživjeli.“

Svih 11 osoba u zrakoplovu prevezeno je u bolnicu na Floridi. Tri su zadobile lakše ozljede.

"Svi su se radovali kad su saznali da smo spašeni jer smo mislili da ćemo umrijeti“, rekla je Olympia Outten, jedna od putnica u avionu. "To je bila scena kao da je u filmu.“

Bahamske vlasti istražuju uzrok nesreće.