Ključni detalji spašavanja američkog pilota obavijeni mrakom: Evo što sve ne znamo

Američki predsjednik Donald Trump objavio je jutros da je spašen i drugi član posade borbenog zrakoplova F-15E Strike Eagle koji je oboren iznad Irana. Riječ je o dramatičnoj operaciji spašavanja, čiji puni opseg i dalje nije poznat.

Prema dostupnim informacijama, oba člana američke posade sada su na sigurnom. Prvi vojnik spašen je ubrzo nakon pada letjelice te mu je pružena medicinska pomoć. Drugi član posade, pukovnik američke vojske, zadobio je ozljede, no Trump tvrdi da će se u potpunosti oporaviti, piše CNN.

Američka operacija spašavanja bila je opsežna i uključivala je desetke zrakoplova opremljenih najsnažnijim naoružanjem. Tijekom akcije nije bilo poginulih niti ozlijeđenih među američkim vojnicima.

Ipak, brojni ključni detalji o operaciji spašavanja pilota i dalje su nepoznati.

Nije jasno gdje se točno operacija odvijala niti kako je izvedena . Vojni analitičari navode da bi se mogla smatrati jednom od najzahtjevnijih spasilačkih misija u povijesti američke vojske.

Nije otkriven identitet spašenog pilota niti točna lokacija na kojoj se nalazio prije spašavanja. Prema izjavama, američka vojska kontinuirano je pratila njegovo kretanje i pažljivo planirala operaciju izvlačenja.

Nepoznati su i detalji ozljeda drugog člana posade . Poznato je da katapultiranje iz borbenog zrakoplova izlaže pilote ekstremnim silama koje mogu uzrokovati ozbiljne tjelesne traume.

Ostaje nejasno i kako je pilot uspio izbjeći zarobljavanje nakon pada. Prema dostupnim informacijama, kontakt s američkom vojskom uspostavio je već u petak.

Dodatnu neizvjesnost unose tvrdnje iranskih državnih medija, koji navode da je tijekom operacije uništeno više američkih zrakoplova te osporavaju njezinu uspješnost. Te informacije zasad nisu neovisno potvrđene.

Cijeli slučaj i dalje se razvija, a očekuje se da će u nadolazećim danima biti poznato više detalja o jednoj od najsloženijih vojnih operacija spašavanja posljednjih godina.

