Na pet lokacija u Hrvatskoj već je na snazi izvanredno stanje! Vrhunac se tek očekuje

Zbog obilnih i dugotrajnih oborina koje su u protekla 24 sata zahvatile veći dio Hrvatske, vodostaji rijeka u središnjem i sjeverozapadnom dijelu zemlje su u značajnom porastu, a na pet lokacija proglašene su izvanredne mjere obrane od poplava, izvijestile su u petak Hrvatske vode.

Izvanredne mjere na snazi su na dionicama Glogovnica – Koritna, Krapina – Kupljenovo, Lonja – Lonjica most, Spojni kanal ZLGČ – Poljanski Lug te na rijeci Sunji kod mjesta Sunja. Redovne mjere obrane od poplava proglašene su za Ilovu kod Maslenjače, Lonju kod Lonjica mosta i Zelinu kod Božjakovine, dok je niz drugih vodotoka, poput Bednje, Česme, Gline i Korane, trenutačno u pripravnom stanju.

Najteža situacija s oborinama zabilježena je u Ogulinu, gdje je palo 108 milimetara kiše, a slijede Krapina s 82 mm, Križevci sa 72 mm te Bednja sa 68 mm. Istovremeno, u višim predjelima zabilježen je i znatan snježni pokrivač, pa je tako na Zavižanu izmjereno 91 cm, u Delnicama 54 cm, a na Puntijarki 30 centimetara snijega.

Vodostaji Kupe i Korane

Pale oborine dovele su do porasta gotovo svih većih i manjih vodotoka na području Republike Hrvatske. "Ipak, većina vodotoka prihvatila je te količine bez većih problema i stanje vodostaja na većini vodotoka je uglavnom normalno".

Prema trenutačnim prognozama, maksimalni vodostaji Kupe i Korane u Karlovcu očekuju se u noći s petka na subotu, no ne bi trebali dosegnuti razinu za uvođenje redovnih mjera. Predviđa se vrhunac od oko +600 cm, što je metar ispod kritične točke. Na donjem toku Kupe kod Farkašića i Petrinje sutra se očekuje uvođenje redovnih mjera, ali s obzirom na niske vodostaje Save, predviđa se brzo otjecanje vode bez veće ugroze za stanovništvo.

Poseban oprez potreban je na području Hrvatske Kostajnice zbog daljnjeg rasta Une uslijed oborina u Bosni i Hercegovini. Tijekom nedjelje i ponedjeljka očekuje se uvođenje izvanrednih mjera, zbog čega će tijekom današnjeg dana montažno-demontažni protupoplavni sustav u gradu biti nadograđen na punu visinu za zaštitu od vodostaja do +540 cm.

Ekstremne oborine u Ogulinu

Rast vodostaja očekuje se i na rijeci Glini, gdje bi u večernjim satima mogle nastupiti redovne, a sutra i izvanredne mjere na području Vranovine, Topuskog i Gline, no stručnjaci napominju kako je sustav obrane na tom području značajno unaprijeđen nakon 2014. godine. Unatoč ekstremnim oborinama u Ogulinu, rijeka Dobra zasad ne predstavlja opasnost.

Postupna stabilizacija vremenskih prilika očekuje se tijekom današnjeg poslijepodneva, što bi trebalo zaustaviti daljnji rast vodostaja i omogućiti smirivanje hidrološke situacije na većini ugroženih područja.

