U HNS-u vjeruju u veliku podršku Vatrenima: 'Naši navijači su tradicionalno super snalažljivi'

Još 34 dana dijele do početka Svjetskog prvenstva koje će ući u povijest kao najskuplji dosad. Tri države domaćini, ogromne udaljenosti, skupi letovi, hoteli i ulaznice pretvorili su navijačko putovanje u ozbiljan financijski izazov. Unatoč tome, brojni Hrvati već planiraju put preko Atlantika kako bi bodrili Vatrene, a najveća hrvatska navijačka invazija očekuje se u Torontu.

No, odlazak na utakmicu hrvatske reprezentacije ove će godine mnoge stajati pravo malo bogatstvo. Avionske karte dosežu i 1800 eura, cijene smještaja lete iznad 800 eura po noćenju, a ulaznice za pojedine utakmice prelaze i tisuću eura. Kad se sve zbroji, kanadska avantura lako može premašiti 5000 eura.

Reporterka Maja Oštro Flis razgovarala je s Tomislavom Pacakom, glasnogovornikom Hrvatskog nogometnog saveza o cijeni karata za Svjetsko prvenstvo, ali i o trudu koji je uložen da se sve to isplanira i da Vatreni odu preko Atlantika.

"U ono što mogu uputiti sve navijače su dvije službene platforme - jedna je završna FIFA-ina faza prodaje, gdje se još eventualno može pronaći pokoja ulaznica, i FIFA-ina službena platforma za preprodaju ulaznica gdje se situacija mijenja iz dana u dan. Danas je konkretno bilo za sve tri utakmice. Kao što je rečeno, cijena ulaznica su varijabilne, tako da sve ovisi o potražnji i ponudi - ponuda je mala, a potražnja iznimno visoka, pa su logično i cijene poprilično visoke. ali naši navijači su tradicionalno super snalažljivi tako da i pokazali su to na svim dosadašnjim natjecanjima pa ne sumnjam da će nas i u Americi, Kanadi, a potencijalno i Meksiku, biti puno više nego što je navijački sektor na koji mi imamo pravo", rekao je Pacak.

"Najizazovnije je ovo Svjetsko prvenstvo do sada - ne samo zbog udaljenosti - jer su i Brazil i Rusija i Katar bili relativno daleko, ali nikad ne većem teritorijalnom području nije bilo jedno svjetsko prvenstvo - to su tri ogromne zemlje. Sve je jako daleko, već uoči ždrijeba nisi siguran u kojoj regiji ćes igrati, ni gdje ćes tražiti kamp - pa je već taj dio bio poprično izazovan", opisao je Pacak logističko planiranje za Mundijal. Više o tome kako se hrvatska reprezentacija pripremila za Svjetsko pogledajte u prilogu.