Stručnjak o romobilima: 'Vozači ne očekuju da će netko s 25 km/h proletjet preko zebre'

S toplijim danima na ceste i nogostupe vraćaju se i električni romobili. Policija ništa ne prepušta slučaju zbog rastućeg broja ozljeda maloljetnika lani na ovom vozilu. Sinoć su u Đurđevcu i Koprivnici trojici maloljetnika oduzeli romobile čija snaga prelazi zakonom dopuštene karakteristike. Podsjetimo, ovo vozilo ne smije moći voziti brže od 25 kilometara na sat.

Reporter Boris Mišević razgovarao je s Tomislavom Kučinićem iz Zavoda za prometno-tehnička vještačenja o sigurnosnim rizicima povezanim s električnim automobilima.

"Električni romobil je odlično osobno prijevozno sredstvo ako se koristi na ispravan način. Tu postoji nekoliko problema - mi smo u Zavodu već sudjelovali, nažalost, u izradi nekoliko prometnih nesreća u kojima su sudjelovali električni romobili. Jedan od osnovnih problema je brzina - ta prijevozna sredstva se smiju kretati maksimalno brzinom 25 kilometara na sat. Problem je brzina koja se može otključati na ilegalan način i onda ti romobili postižu ozbiljne brzine - 40, 50 pa čak i 90 kilometara na sat", objasnio je Kučinić.

"Uz to još jedan problem je snaga - znači temeljem Zakona o sigurnosti cestovnog prometa - ti električni romobili mogu razvijati trajnu snagu od 0,6 kilovata. Sve preko toga se ne smatra osobnim prijevoznim sredstvom. Ako se ispravi koristi - on je siguran. Naravno, smiju ga koristiti djeca starija od 14 godina i moraju koristititi zaštitnu kacigu. Mi smo imali dosta slučajeva, prilikom prijelaza preko pješačkih prijelaza, da korisnici tih električnih automobila ne silaze s električnog romobila, nego prolaze određenim brzinama. Tu su kao, silueta pješala, izrazito brzi i vozači ih teško percipiraju. Vozači ne očekuju da će netko brzinom od 25 kilometara na sat proći ispred njih po nekom pješačkom prijelazu", nadodao je. Više o ovoj temi pogledajte u prilogu.