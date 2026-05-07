216 KNJIGA U 365 DANA /

Svira, crta, uči strane jezike i obara rekorde: Upoznajte Olivera (13) - najčitatelja Zagreba

Trinaestogodišnji Oliver Skočić proglašen je najčitateljem 2025. godine u Knjižnicama grada Zagreba. Lani je posudio i pročitao čak 216 knjiga. U prosjeku je to gotovo četiri knjige na tjedan. Upravo zahvaljujući toj impresivnoj brojci našao se među 40 finalista, a na kraju ponio i titulu najčitatelja.

Za svoj trud i ljubav prema čitanju nagrađen je članskom iskaznicom za besplatno korištenje usluga Knjižnica grada Zagreba sve do 18. godine, kao i brojnim vrijednim nagradama.

A osim čitanja, Oliver svira udaraljke, uči četiri strana jezika, polazi tečaj crtanja i zračnih akrobacija. RTL Danas je u razgovoru s Oliverom otkrio gdje pronalazi vrijeme za čitanje. U prilogu pogledajte kada sve to stigne...

7.5.2026.
18:59
RTL Danas
KnjigačitanjeKnjižnicaGradska Knjižnica
