Kaos u Parizu: Uhićeno više od 100 ljudi nakon prolaska PSG-a u finale

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

nakon velikog slavlja /

Francuski ministar unutarnjih poslova osudio je nasilje koje je izbilo u pariškoj regiji nakon pobjede Paris Saint-Germaina u uzvratnoj utakmici polufinala Lige prvaka protiv Bayerna iz Münchena u srijedu navečer.

Navijači su izašli na ulice kako bi proslavili plasman pariškog kluba u finale koje će se igrati 30. svibnja u Budimpešti. Međutim, slavlje je djelomično obilježeno incidentima i neredima.

Ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez izjavio je za francuski radio kako je u široj regiji Pariza uhićeno 127 osoba, od čega 107 u samom glavnom gradu. Također je potvrdio da je 11 osoba ozlijeđeno, od kojih jedna teže, dok je 23 policajca zadobilo lakše ozljede.

Veći dio proslave prošao je bez većih incidenata, uz okupljanja navijača na više lokacija diljem Pariza nakon remija PSG-a 1:1 u Münchenu.