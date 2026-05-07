FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
oba daju /

Izrečene kazne za aferu koja je uzdrmala talijanski nogomet: Zvijezda Fiorentine dobila uvjetnu

Izrečene kazne za aferu koja je uzdrmala talijanski nogomet: Zvijezda Fiorentine dobila uvjetnu
×
Foto: Michele Finessi/AFLO/Profimedia

Istraga u koju su bili uključeni talijanski nogometaši pokrenuta je 2025. godine.

7.5.2026.
18:02
Hina
Michele Finessi/AFLO/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Kraju je priveden sudski postupak u kojem su bili uključeni ugledni talijanski nogometaši Sandro Tonali i Nicolo Fagioli, a koji je bio vezan za njihovo ilegalno klađenje.

Istraga u koju su bili uključeni talijanski nogometaši pokrenuta je 2025. godine. Tonali i Fagioli već su odslužili sportske suspenzije zbog nedozvoljenih aktivnosti vezanih za klađenje na nogometne utakmice. Tonali je bio suspendiran na deset mjeseci te je morao platiti kaznu od 20.000 eura, dok je Fagioli dobio kaznu od sedam mjeseci izbivanja s nogometnih travnjaka uz novčanu kaznu od 12.500 eura.

Uz to su obojica morala pohađati edukativne programe na temu opasnosti i ovisnosti o igrama na sreću. Kako je ranije pisao talijanski tisak Fagioli je za vrijeme klađenja uspio nagomilati kockarski dug od čak pola milijuna eura.

Te su se kazne isključivo odnosile na sportski dio vođenog procesa, a usporedno s tim je vođen postupak zbog korištenja ilegalnih kladioničarskih platformi od strane nogometaša. Tonali i Fagioli su pritom optuženi i da su promovirali te platforme među drugim profesionalnim sportašima te da su posredovali u uplatama za kolege.

Za te je prijestupe Tonali kažnjen s dodatnih 78.000 eura, dok je Fagioli dobio uvjetnu kaznu zatvora od jednog mjeseca.

Tonali je trenutačno član Newcastlea i za talijansku reprezentaciju je tijekom karijere odigrao 32 utakmice, dok Fagioli nosi dres Fiorentine, a za Italiju je dosad skupio sedam nastupa

POGLEDAJTE VIDEO: Baturov najteži ispit u FNC-u: 'Hatef je stvarno konj, pomogao mi je u pripremama za Kiću!'

IlegalnoKlađenjeTalijanska Nogometna ReprezentacijaSandro TonaliNicolo Fagioli
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike