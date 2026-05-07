Kaos u Real Madridu! Potukle se dvije zvijezde, jedan završio u bolnici, sazvan sastanak
Razmjeri onoga što se dogodilo potaknuli su hitan sastanak u svlačionici samo nekoliko minuta nakon svađe
Svlačionicu Real Madrida trese velika kriza uoči završetka sezone. Ovoga vikenda slijedi im El Clasico protiv Barcelone, matematički još mogu doći do naslova, ali rezultati i atmosfera nisu dobri.
Marca je izvijestila kako šestorica igrača ne razgovaraju s trenerom Alvarom Arbeloom, a u najnovijem sukobu su sudjelovali Federico Valverde i Aurelien Tchouaméni i čini se da je taj sukob bio itekako ozbiljan. Španjolski list javlja kako je incident bio "vrlo ozbiljan", nekoliko je suigrača moralo rastavljati Valverdea i Tchouaménija, a Valverde je čak završio i u bolnici.
Razmjeri onoga što se dogodilo potaknuli su hitan sastanak u svlačionici samo nekoliko minuta nakon svađe, kojem je prisustvovao i José Ángel Sánchez, izvršni direktor kluba.
Trenutno je atmosfera u Real Madridu izuzetno napeta, s nervozom, unutarnjim podjelama i rastućim osjećajem da je situacija daleko od rješenja.
Traži se novi trener koji će imati puno posla ovoga ljeta pomiriti sve ove igrače, stvoriti pozitivnu atmosferu i početi pobjeđivati utakmice. Sretno mu.
POGLEDAJTE VIDEO: Silvijo Čabraja u 'Maksanovom korneru'