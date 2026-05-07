Kaos u Real Madridu! Potukle se dvije zvijezde, jedan završio u bolnici, sazvan sastanak

Svlačionicu Real Madrida trese velika kriza uoči završetka sezone. Ovoga vikenda slijedi im El Clasico protiv Barcelone, matematički još mogu doći do naslova, ali rezultati i atmosfera nisu dobri.

Marca je izvijestila kako šestorica igrača ne razgovaraju s trenerom Alvarom Arbeloom, a u najnovijem sukobu su sudjelovali Federico Valverde i Aurelien Tchouaméni i čini se da je taj sukob bio itekako ozbiljan. Španjolski list javlja kako je incident bio "vrlo ozbiljan", nekoliko je suigrača moralo rastavljati Valverdea i Tchouaménija, a Valverde je čak završio i u bolnici.

Razmjeri onoga što se dogodilo potaknuli su hitan sastanak u svlačionici samo nekoliko minuta nakon svađe, kojem je prisustvovao i José Ángel Sánchez, izvršni direktor kluba.

Trenutno je atmosfera u Real Madridu izuzetno napeta, s nervozom, unutarnjim podjelama i rastućim osjećajem da je situacija daleko od rješenja.

Traži se novi trener koji će imati puno posla ovoga ljeta pomiriti sve ove igrače, stvoriti pozitivnu atmosferu i početi pobjeđivati utakmice. Sretno mu.

