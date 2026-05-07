Kanadski izbornik nije štedio kolegu: 'Bio je š*pak, bolje ću se izraziti, bio je š*pak'

Rijetko kada od nogometaša i trenera čujemo grube riječi ili psovke, ali izbornik Kanade Jesse Marsch nije štedio riječi kada je govorio o Robertu De Zerbiju, sadašnjem treneru Tottenhama.

Naime, Marsch je na CBS-ovom podcastu "Call It What You Want" govorio o 23-godišnjem reprezentativcu Kanade Ismaelu Koneu iza kojega je vrlo dobra sezone u Sassuolu u Serie A na poziciji zadnjeg veznog. Kone je u prvom dijelu prošle sezone igrao za Marseille kojeg je tada vodio De Zerbi.

Napetost između Konea i De Zerbija navodno je dosegla vrhunac tijekom treninga u Marseilleu. Nakon što veznjak nije slijedio specifične taktičke upute, De Zerbi je navodno ponizio mladića pred suigračima, rekavši mu da napusti teren i "nazove svog agenta" kako bi pronašao novi klub jer više neće igrati za njega.

Marsch se dotaknuo te situacije koja je bila velika prepeka za mladog veznjaka. "Bilo bi lako reći da je Ismael taj. Ne samo zbog onoga što sam s njim učinio i što je reprezentacija učinila s njim, već i zbog onoga što je uspio postići u svojoj karijeri i koraka koje je uspio napraviti kroz teškoće, moram dodati.

Jer nije bilo lako s De Zerbijem i Marseilleom. De Zerbi je bio pravi, pravi šu*ak prema njemu i Kone je ostao jak. Nikada nije sumnjao u sebe. Pronašao je novu situaciju, a sada ga pogledajte kako cvjeta. Dopustite mi da se bolje izrazim. De Zerbi je bio pravi šu*ak prema njemu", kazao je Marsch.

Kone je ponovno oživio u Sassuolu ove sezone za koji je postigao pet pogodaka u 32 utakmice. Marsch vjeruje da ovaj povratak dokazuje igračevu mentalnu snagu suočenu s De Zerbijevim neprijateljstvom. Kone je upisao već 38 nastupa za reprezentaciju Kanade i očekujemo ga u važnoj ulozi na Svjetskom prvenstvu na kojem će Kanada igrati doma.

