OPET NA OTOK /

Francuski velikan doživio najsramotniji poraz pa smijenio trenera: Vraća se u Englesku?

Francuski velikan doživio najsramotniji poraz pa smijenio trenera: Vraća se u Englesku?
Foto: Jp Pariente/sipa Press/profimedia

Kulminacija lošijih rezultata Marseillea u zadnje vrijeme stigla je u nedjelju kada je izgubio sa čak 5-0

11.2.2026.
9:47
Sportski.netHina
Francuski nogometni velikan Marseille objavio je kako je s dosadašnjim trenerom Robertom De Zerbijem postigao sporazumni raskid suradnje.

Kulminacija lošijih rezultata Marseillea u zadnje vrijeme stigla je u nedjelju kada je izgubio sa čak 5-0 kod svog najvećeg rivala Paris SG-a u francuskom prvenstvu. Nakon tog poraza Marseille je četvrti na ljestvici sa 12 bodova manje od vodećeg PSG-a.

De Zerbi je stigao u Marseille 2024. godine nakon uspješne epizode u engleskom prvoligašu Brighton and Hove Albionu. Talijan bi se mogao i vratiti u Englesku. Snažno se povezuje s klupom Tottenhama s koje bi uskoro trebao biti smijenjen Thomas Frank nakon očajne sezone.

POGLEDAJTE VIDEO: Bilić izašao pred novinare i potvrdio raskid s Vučevićem

Olympique MarseilleLigue 1Roberto De ZerbiTottenham
