Prvi čovjek Zvezde šokirao komentarom o nekada najvećoj nadi Srbije: 'Ronaldo nije bolji od njega'

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić dao je veliki intervju Kuriru o kojem je govorio o sljedećem prijelaznom roku, koji su igrači zadovoljili, koji nisu, koji će biti prodan i tako dalje.

Puno bure podigla je njegova izjava o Nemanji Radonjiću, srpskom krilnom igraču koji je nekad nastupao u ligama petica, a predviđala mu se zvjezdana karijera. Posljednje dvije godine je u Crvenoj zvezdi, međutim nije se puno naigrao. Terzić ga je usporedio s Cristianom Ronaldom.

"Žao mi ga je. Mene duša boli i sada za njim! Mislim da je on ne najbolji igrač Crvene zvezde, već najbolji nogometaš sa srpskom putovnicom danas na planeti. Uzalud mu kad u svojoj glavi ne može shvatiti što su njegove obveze. I dan danas ne shvaća. Da sjednem s njim, on bi mi rekao da ne zna gdje je pogriješio.

Imaš li ti odnos prema poslu kao Cristiano Ronaldo, pitam ga. Samo mi to objasni. Pitam ga... Koliko dnevno treniraš? Koliki ti je intenzitet treninga? Kako se hraniš? Koliko spavaš? Stavi sebe u okvire radnih navika Ronalda. Što je Ronaldo bolji igrač od Radonjića? Pogledaj brzinu, tehniku, šut... Nema razlike. Ali, Ronaldo ima zdraviju glavu. Samo.

Žao mi je... Žao. I dalje mislim da je Radonjić mogao biti šesta Zvezdina zvijezda. Ali, nije samo nogometna kvaliteta ono što igrača čini velikim. On ima 30 godina, a mi pričamo da je on samo talent", kazao je Terzić o nekadašnjem vunderkindu srpskog nogometa.

Radonjić je u karijeri nosio dresove Rome, Marseillea, Herthe, Benfice, Torina, Mallorce i drugih. Za reprezentaciju Srbije upisao je 46 nastupa i postigao pet pogodaka.

