Enrique šokirao potezom: Ovako je 'ugasio' najveću prijetnju Bayerna

Iako ga se rijetko ubraja među najveće trenere današnjice, Luis Enrique još je jednom pokazao koliko je taktički moćan. U pobjedi Paris Saint-Germaina nad Bayernom smislio je rješenje za zaustavljanje najopasnijeg igrača Bavaraca, Michaela Olisea.

Olise je veći dio utakmice bio izoliran i bez pravog učinka, konstantno okružen s više igrača i bez prostora za svoje prodore. PSG je svjesno “zagušio” njegovu stranu terena i time neutralizirao najveću prijetnju.

Posebno je zanimljiv detalj da je Enrique čak tražio od golmana Matveya Safonova da ispucava loptu u aut na toj strani, kako bi dodatno koncentrirao igru i broj igrača oko Olisea.

Time je PSG prepuštao posjed, ali dobivao kontrolu prostora i razbijao napadačku strukturu Bayerna, potez koji se ponavljao kroz utakmicu i pokazao kao ključan.

POGLEDAJTE VIDEO: Luis Enrique otkrio zašto želi pobijediti baš Real: 'Ovo se događa samo jednom...'