FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MASTERCLASS /

Enrique šokirao potezom: Ovako je 'ugasio' najveću prijetnju Bayerna

Enrique šokirao potezom: Ovako je 'ugasio' najveću prijetnju Bayerna
×
Foto: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Time je PSG prepuštao posjed, ali dobivao kontrolu prostora i razbijao napadačku strukturu Bayerna

7.5.2026.
10:23
Sportski.net
Jose Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Iako ga se rijetko ubraja među najveće trenere današnjice, Luis Enrique još je jednom pokazao koliko je taktički moćan. U pobjedi Paris Saint-Germaina nad Bayernom smislio je rješenje za zaustavljanje najopasnijeg igrača Bavaraca, Michaela Olisea.

Olise je veći dio utakmice bio izoliran i bez pravog učinka, konstantno okružen s više igrača i bez prostora za svoje prodore. PSG je svjesno “zagušio” njegovu stranu terena i time neutralizirao najveću prijetnju.

Posebno je zanimljiv detalj da je Enrique čak tražio od golmana Matveya Safonova da ispucava loptu u aut na toj strani, kako bi dodatno koncentrirao igru i broj igrača oko Olisea.

Time je PSG prepuštao posjed, ali dobivao kontrolu prostora i razbijao napadačku strukturu Bayerna, potez koji se ponavljao kroz utakmicu i pokazao kao ključan.

POGLEDAJTE VIDEO: Luis Enrique otkrio zašto želi pobijediti baš Real: 'Ovo se događa samo jednom...'

Luis EnriquePsgLiga Prvaka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike