FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'MA, BRAVO' /

Enrique napravio šou pred novinarima: 'Ako je to sr*nje od mišljenja, ne moraš ga poštovati'

×
Foto: Matthieu Mirville/DPPI/Shutterstock Editorial/Profimedia

Luis Enrique nije htio šutjeti na pressici uoči ligaškog sraza protiv Lorientea

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
2.5.2026.
7:35
Matthieu Mirville/DPPI/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
Paris Saint-Germain je u utorak odigrao čudesnu utakmicu i na svom terenu svladao Bayern rezultatom 5-4 u polufinalu Lige prvaka. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u 21 sat. Ipak, između ta dva velika europska ogleda PSG mora odraditi i jednu manje atraktivnu obvezu u domaćem prvenstvu.

U subotu od 17 sati Parižani će ugostiti Lorient u sklopu 31. kola francuske lige. Trener Luis Enrique uoči te utakmice održao je konferenciju za medije, ali ju je završio vidno nezadovoljan, na ironačičan način, a isto tako na pressici je odgovorio i jednom novinaru na njegovo mišljenje. Na odlasku je čak zapljeskao novinarima jer nije dobio nijedno pitanje vezano uz Lorient. Sve se vrtjelo oko Bayerna i Lige prvaka.

"Hoćemo li razgovarati o Lorientu prije utakmice s Bayern Münchenom? Ma bravo, niti jedno pitanje o Lorientu. Baš bravo", kazao je Luis Enrique, prenosi njegove riječi francuski L'Equipe. 

Također, tijekom same konferencije za medije, Enrique je oštro odgovorio na kritike novinara Frédérica Hermela, koji je susret s Bayernom opisao kao “simbol TikTok ere”.

"Loša utakmica! Da sam navijač PSG-a, bio bih razočaran... Kad vodiš 5-2 i primiš 2 gola kao što je to! To je simbolično za TikTok eru, odmah su vam potrebne emocije... Nogomet je i građenje igre! T. Henry se slaže", rekao je spomenuti novinar.

Trener Enrique mu je uzvratio da takvo mišljenje ne zaslužuje poštovanje ako je besmisleno, pritom odlučno stajući u obranu igre svoje momčadi...

Enrique mu je odbrusio riječima:

"Takav je život, mišljenja su svugdje. Ako je to sr*nje od mišljenja, ne moraš ga poštovati", braneći kvalitetu igre svoje momčadi", rekao je trener PSG-a prije nego što je nastavio:

"Sada morate znati da postoje ljudi koji vole ovaj način igranja nogometa - to je većina, uključujući i mene - ali postoje i drugi ljudi kojima se to ne sviđa", javlja Enriqueve riječi Foot Mercato. 

PSG je već četiri godine zaredom prvak Francuske, a vrlo je izgledno da će naslov osvojiti i ove sezone. Trenutačno imaju šest bodova prednosti ispred drugoplasiranog Lensa, a do kraja prvenstva preostale su im još četiri utakmice.

Luis EnriquePsgBayernLoriente
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
