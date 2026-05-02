Enrique napravio šou pred novinarima: 'Ako je to sr*nje od mišljenja, ne moraš ga poštovati'

Paris Saint-Germain je u utorak odigrao čudesnu utakmicu i na svom terenu svladao Bayern rezultatom 5-4 u polufinalu Lige prvaka. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u 21 sat. Ipak, između ta dva velika europska ogleda PSG mora odraditi i jednu manje atraktivnu obvezu u domaćem prvenstvu.

U subotu od 17 sati Parižani će ugostiti Lorient u sklopu 31. kola francuske lige. Trener Luis Enrique uoči te utakmice održao je konferenciju za medije, ali ju je završio vidno nezadovoljan, na ironačičan način, a isto tako na pressici je odgovorio i jednom novinaru na njegovo mišljenje. Na odlasku je čak zapljeskao novinarima jer nije dobio nijedno pitanje vezano uz Lorient. Sve se vrtjelo oko Bayerna i Lige prvaka.

En quittant la salle de presse, Luis Enrique a ironisé sur le fait qu'il n'y avait eu aucune question sur Lorient, l'adversaire auquel sera confronté le PSG samedi (17 heures) au Parc des princes, pour le compte de la 32e journée de Ligue 1.

"Hoćemo li razgovarati o Lorientu prije utakmice s Bayern Münchenom? Ma bravo, niti jedno pitanje o Lorientu. Baš bravo", kazao je Luis Enrique, prenosi njegove riječi francuski L'Equipe.

Također, tijekom same konferencije za medije, Enrique je oštro odgovorio na kritike novinara Frédérica Hermela, koji je susret s Bayernom opisao kao “simbol TikTok ere”.

"Loša utakmica! Da sam navijač PSG-a, bio bih razočaran... Kad vodiš 5-2 i primiš 2 gola kao što je to! To je simbolično za TikTok eru, odmah su vam potrebne emocije... Nogomet je i građenje igre! T. Henry se slaže", rekao je spomenuti novinar.

Trener Enrique mu je uzvratio da takvo mišljenje ne zaslužuje poštovanje ako je besmisleno, pritom odlučno stajući u obranu igre svoje momčadi...

Enrique mu je odbrusio riječima:

"Takav je život, mišljenja su svugdje. Ako je to sr*nje od mišljenja, ne moraš ga poštovati", braneći kvalitetu igre svoje momčadi", rekao je trener PSG-a prije nego što je nastavio:

"Sada morate znati da postoje ljudi koji vole ovaj način igranja nogometa - to je većina, uključujući i mene - ali postoje i drugi ljudi kojima se to ne sviđa", javlja Enriqueve riječi Foot Mercato.

Luis Enrique a complètement dézingué les rares personnes ayant critiqué PSG-Bayern 😭:



🗣️ "C'est comme la vie ça, il y a des opinions partout. Je pense que ce n'est pas important de respecter toutes les opinions, 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗶 𝘂𝗻𝗲 𝗼𝗽𝗶𝗻𝗶𝗼𝗻 𝗰'𝗲𝘀𝘁 𝘂𝗻𝗲…

PSG je već četiri godine zaredom prvak Francuske, a vrlo je izgledno da će naslov osvojiti i ove sezone. Trenutačno imaju šest bodova prednosti ispred drugoplasiranog Lensa, a do kraja prvenstva preostale su im još četiri utakmice.

