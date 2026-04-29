Utakmica PSG - Bayern je protuotrov za moderni nogomet: 'Samo mi nije jasan potez Enriquea'

Spektakl kakav se rijetko viđa oduševio je nogometni svijet i još će se dugo pričati o utakmici PSG - Bayern. PSG je u nevjerojatnoj prvoj polufinalnoj utakmici Lige prvaka na Parku prinčeva u utorak svladao Bayern 5-4, u susretu koji mnogi već sada nazivaju jednim od najboljih u povijesti nogometa. Devet pogodaka, preokreti, drama do posljednje sekunde i individualna genijalnost na najvišoj razini.

Sve je to obilježilo večer o kojoj će se dugo pričati. Kako objasniti ovakav nogometni rollercoaster, totalni nogomet, sudar giganata najviše klase i dvije najbolje ofenzivne momčadi današnjice... Ludo, preludo, kao na igrici...

Što je presudilo u utakmici, zašto se dogodila baš takva rapsodija golova, kako mu je odigrao Josip Stanišić, hoćemo li danas gledati isto u drugom polufinalu Atletico - Arsenal? Na ta i ostala aktualna pitanja odgovara bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac, trener Karlovca Igor Pamić.

Svjetski mediji pišu kako je utakmica PSG-a i Bayerna bila jedna od najboljih i najljepših utakmica ikad. Slažete li se s tim?

"Potpuno se slažem, pogotovo u ovom modernijem nogometnom dobu gdje gledamo dosta rezervirani nogomet. Kad to kažem mislim da se dosta razmišlja o svom golu, što je najlogičnije i najlakše, međutim PSG i Bayern imaju ekstra kvalitetu u ofenzivnom dijelu, a pristup trenera je ofenzivan i normalno da onda igrači koji igraju u zadnjoj liniji i u veznom redu, na tako širokom prostoru, plivaju jer je to nemoguće čuvati. Tako da je utakmica ispala fantastična, božanstvena za sve nas koji obožavamo i volimo nogomet. Jednostavno nevjerojatna koncetracija kvalitete. Dosta je toga ulazilo, pogotovo kod PSG-a. Praktički im je svaki udarac ulazio u gol. Mora se jednom i takav dan poklopiti. Bayern je opet Bayern. Bavarci su se vratili, s tim da bi se tu moglo možda pričati o toj jednoj izmjeni. Dakle, osobno ne znam zašto je Luis Enrique prvi povlačio poteze, a momčad mu je u tom momentu bila odlična i vodila 5-2. Nije mi stvarno jasno zašto je Enrique prvi išao sa zamjenama i kad je odmah napravio prvu zamjenu, odmah je pao gol nakon deset sekundi. Nakon par minuta i drugi. Evo, jedino mi je to nedokučivo", govori Igor Pamić.

Josip Stanišić je prema Bildu dobio najnižu ocjenu od svih igrača Bayerna četvorku. Kako to komentirate?

"Ma, meni je Stanišić bio fantastičan kao i drugi. Normalno za tako ekstra nivo, kad igraš protiv ekstra kvalitetnih igrača, dogodi ti se i poneka greška. Kao što se dogodila i u redovima PSG-a. Pa, ne možeš dobiti četiri gola ako nitko ne pogriješi. Međutim, znamo tko stoji sa suprotne strane. S druge strane stoje nogometni izvanzemaljci momentalno u ova dva kluba. To su desetinke sekunde gdje ti na širokom prostoru lošije reagiraš. Ok, prihvaćam da je Josip Stanišić dva puta u obrani loše reagirao, kako piše Bild, kod izjednačujućeg gola Kvaratskhelije u 24. minuti za 2-2 i za 4-2 u 56. minuti, ali je meni u igri bio odličan kao i svi ostali igrači na terenu. Ne dobar, Josip Stanišić je bio fantastičan. Koliko je puta Josip Stanišić samo sudjelovao u napadu, koliko je puta zatvorio u obrani. Nažalost, nekad se dogodi da baš ta dva puta kad pogriješiš padnu dva gola, što se nekad ne dogodi. Da igraš možda protiv slabijeg suparnika to se ne bi osjetilo, gledala bi se samo igra. Josip Stanišić je bio jedan od fantastičnih majstora koji su u utakmici igrali i cijeli svijet je guštao".

Rekordno polufinale kao protuotrov modernom nogometu. To piše BBC.

"Sjajna konstatacija, to sam rekao u uvodu. Baš to... Danas je takva koncetracija kvalitete, takva koncetracija dobrih i skupih igrača gdje ti jednostavno bez dobre obrane ne možeš parirati. Međutim, u ovoj utakmici smo vidjeli ofenzivni pristup dva trenera koji su išli na gol više. Moglo bi se danima, mjesecima, ma i godinama raspravljati zašto su išli na gol više. Zato što imaju s kim ići na gol više. Vjerojatno da je jedan od tih trenera vodio Werder Bremen, ne bi tako postavio igru. Tako da je to u suštini vrlo jednostavno. Ti ne uspiješ sve prostore pokriti kad s druge strane stoji majstor kakvi su stajali jedan naspram drugog. Slažem se s tom konstatacijom."

Večeras od 21.00 u Madridu nas čeka prvo polufinale u srazu Atletico Madrid - Arsenal. Možemo li očekivati sličnu utakmicu kao PSG - Bayern?

"Vrlo teško, ali nije nemoguće. Ipak je to polufinale Lige prvaka i ulog je velik, međutim i Arteta i Simeone su treneri koji vode odlične momčadi, vode super momčadi, ali koje ipak nisu na razini PSG-a i Bayerna. Možemo očekivati jedan dobar nogomet, ali teško da možemo očekivati baš takvu utakmicu s toliko golova. Napad Arsenala je dobar, ali nikad ne možemo reći da je dobar kao što je napad Bayerna. Napad Atletico Madrida je dobar, ali nikad ne možemo konstatirati i nije blizu individualne kvalitete kao PSG-a. S te strane je upitno hoćemo li dobiti takvu ljepoticu, ali kakva god utakmica bila siguran sam da ćemo uživati u bilo kojem nogometnom segmentu. Ovisno što očekuješ i na koji ga način gledaš", zaključio je Igor Pamić.

