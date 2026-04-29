'Mogu se samo nasmijati': Legende skoro pale u nesvjest gledajući utakmicu PSG - Bayern

Spektakl na Parku prinčeva između PSG-a i Bayerna, u kojem je palo čak devet pogodaka, nikoga nije ostavio ravnodušnim. Domaćin je na kraju slavio s 5-4, a legendarni bivši engleski napadač Alan Shearer, danas komentator na Amazonu, kratko je zaključio:

“Mogu se samo nasmijati.”

Bayern je poveo u 17. minuti kada je engleski elitni napadač Harry Kane realizirao kazneni udarac. PSG je izjednačio preko Kvarachelije u 25., a zatim i preokrenuo golom Nevesa u 33. minuti. Ipak, Olise je u 42. vratio stvari na početak, dok je Dembélé u sudačkoj nadoknadi prvog dijela iz penala ponovno doveo Parižane u vodstvo.

Drugo poluvrijeme donijelo je novu golijadu. U razdoblju od 56. do 68. minute postignuta su četiri pogotka. Kvarachelia i Dembélé povisili su na 5-2, no Bayern se nije predao. Upamecano i Díaz smanjili su na konačnih 5-4. Shearer je posebno pohvalio Kvaracheliju, istaknuvši njegov instinkt kod prvog gola i naglasivši koliko je kvalitete bilo na terenu.

Tijekom susreta oglasio se i norveški napadač velikih mogućnosti Erling Haaland, koji je pri rezultatu 5-3 na Snapchatu podijelio fotografiju prijenosa uz poruku: “Ovo je nogomet.”

Dok je svijet slavio golijadu, među stručnim komentatorima povela se žustra rasprava. Je li ovo bila demonstracija napadačke genijalnosti ili potpuni kolaps obrambenih sustava? Mišljenja su bila podijeljena. legenda Liverpoola, Jamie Carragher, stao je u obranu braniča.

"Obično bih nakon ovakve utakmice rekao da obrane nisu bile na razini. Ali ovdje je svaki napadač na terenu bio za ocjenu osam ili devet od deset. Napadačka igra bila je na tako visokoj razini da je bilo gotovo nemoguće zaustaviti golove", rekao je za CBS Sports, prenosi Sky Sports.

S njim se složio i kapetan Bayerna, Harry Kane, koji je pohvalio obranu unatoč pet primljenih pogodaka. No, njegov bivši suigrač iz reprezentacije Wayne Rooney imao je potpuno drugačije viđenje.

"Volim Harryja Kanea, ali nema šanse da može hvaliti svoje braniče. Obrana obje momčadi bila je jako loša, budimo iskreni", oštar je bio Rooney za Amazon Prime.

"Obje ekipe imaju toliko kvalitete u napadu da su vjerojatno zaboravile braniti se. Više ne čujete komunikaciju među braničima kao nekad. Vidjeli smo nezrelu obranu, što je ludo za ovu razinu."

Slično je razmišljao i četverostruki osvajač Lige prvaka Clarence Seedorf, koji je upozorio da se bez čvrste obrane ne može osvojiti ovaj trofej.

"Nekada je obrana bila umjetnost. Bez nje ne možete osvojiti ovo natjecanje. PSG je možda dao pet golova, ali bi finale mogli gledati kod kuće", zaključio je Nizozemac.

