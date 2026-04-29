Josip Stanišić se ovom nije nadao nakon nevjerojatne utakmice PSG-a i Bayerna

U prvoj utakmici polufinala Lige prvaka PSG je na Parku prinčeva u utorak navečer pobijedio Bayern 5-4 u spektakularnom susretu s čak devet pogodaka, čime je stekao prednost prije uzvrata u Münchenu. Publika je gledala iznimno uzbudljiv dvoboj prepun preokreta, a već u prvom poluvremenu palo je pet golova, što je rijetkost u ovom elitnom nogometnom natjecanju.

Za PSG su po dva gola postigli Khvicha Kvaratskhelia i Ousmane Dembélé, dok je jednom zabio João Neves. Strijelci za Bayern bili su Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano i Luis Díaz. Uzvratna utakmica igra se u srijedu, 6. svibnja na Allianz Areni.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić odigrao je cijelu utakmicu za Bayern na poziciji desnog beka, gdje je često bio u duelima s Kvaratskhelijom. Uspio je dobiti pet od šest duela i imao tri uspješna uklizavanja, ali je čak 16 puta izgubio loptu.

Njemački Bild ocijenio ga je četvorkom, što je ujedno i najniža ocjena među igračima Bayerna (u Njemačkoj je 1 najbolja, a 6 najlošija ocjena). Bild, koji je utakmicu opisao s mega polufinalom i potpunom ludnicom, ovako je opisao igru Stanišića protiv prvaka Francuske.

Bild o Stanišiću: 'Izgledao je vrlo loše u dva navrata'

"Izgledao je vrlo loše u dva navrata kod izjednačujućeg gola Kvaratskhelije (24. minuta). Bio je i previše daleko za četvrti gol Gruzijca (56. minuta). Nesiguran u obrani, ali s dva dobra napada u prvom poluvremenu. Ocjena: 4".

Istu ocjenu dobili su i Konrad Laimer, Jamal Musiala te Alphonso Davies, koji je skrivio kazneni udarac pred kraj prvog poluvremena.

Tko je Josip Stanišić?

Josip Stanišić je hrvatski nogometni reprezentativac i profesionalni nogometaš koji igra za Bayern München i koji, prema Transfermarktu, trenutno vrijedi 35 milijuna eura. Ove sezone Stanišić je za Bayern nastupio u 38 utakmica u svim natjecanjima, odigrao 2,816 minuta, te zabio tri gola uz sedam asistencija.

Rođen je 2. travnja 2000. u Münchenu, u Njemačkoj, a odlučio je nastupati za hrvatsku reprezentaciju.

Stanišić je član Bayerna od mlađih uzrasta. U bavarskiklub je stigao 2017. godine iz omladinskog pogona Fürstenfeldbrucka. Nakon razvoja u drugoj momčadi, za prvu ekipu Bayerna debitirao je u sezoni 2021./2022. Od tada je povremeni član prve momčadi, a minutaža mu varira ovisno o konkurenciji i formi, s obzirom na to da Bayern ima vrlo jak kadar.

U nekim razdobljima bio je standardniji izbor, dok je u drugima imao ulogu rotacijskog igrača ili odlazio na posudbe kako bi dobio više vremena za igru. Primarna pozicija Josipa Stanišića je desni bek, no poznat je po svojoj svestranosti. Može igrati i na lijevom boku, kao i na poziciji stopera u obrambenoj liniji, što ga čini vrlo korisnim igračem za različite taktičke postave.

Stanišić se ističe disciplinom, taktičkom odgovornošću i pouzdanošću u obrani, a s vremenom razvija i doprinos u napadačkim akcijama. Također je važan član hrvatske reprezentacije, s kojom je nastupio na velikim natjecanjima poput Svjetskog prvenstva. I sad će biti važan Dalićev adut na nadolazećem Mundijalu u Sjevernoj Americi.

