Zlatko Dalić u velikim problemima uoči Svjetskog prvenstva

Samo 44 dana dijeli nas od početka Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi koji će po prvi puta okupiti čak 48 reprezentacija.

Iako se dosta detalja već zna, onaj "najbitniji" je misterija. Spisak od 26 igrača koji putuju u Kanadu, SAD i Meksiko se slaže, a osim forme o putnicima će odlučivati i zdravstveno stanje koje je za mnoge reprezentacije u ovom trenutku glavni problem.

Tako se već zna kako će Mundijal propustiti Xavi Simons, Estevao i Cody Gakpo, dok se brojni drugi "utrkuju s vremenom", bilo da se radi o oporavku od ozljeda ili povratku u formu. Među njima su i brojni hrvatski reprezentativci, pa je tako jasno kako je to u ovom trenutku glavni problem izbornika Zlatka Dalića.

Od kapetan do krucijalnog igrača za revoluciju

Svakako bi najveći udarac za Svjetsko prvenstvo bio izostanak kapetana Luke Modrića koji je u utakmici s Juventusom u 34. kolu Serie A zaradio dvostruki prijelom jagodične kosti. Zbog te ozljede Modrić će propustiti ostatak talijanskog prvenstva, ali bi za prvu utakmicu na Mundijalu trebao biti spreman. On bi svakako trebao biti u formi budući da je ove sezone na terenu proveo gotovo tri tisuće minuta prilikom čega je postigao dva pogotka i dodao tri asistencije. Ako Modrić doista zaigra, u što su gotovo svi sigurni, to će biti sa zaštinom maskom za lice.

Osim Modrića svakako bi veliki udarac bio i izostanak Joška Gvardiola. Sjajni obrambeni igrač Manchester Cityja morao je 4. siječnja izaći iz igre protiv Chelseaja već u 51. minuti, a naknadne su pretrage pokazale prijelom potkoljenične kosti. Ozljeda je to zbog koje su mnogi strahovali kako će Gvardiol propustiti Svjetsko prvenstvo, no kako je Net.hr prvi prenio, on bi ipak trebao biti spreman, no svakako je pitanje u kojoj će formi biti budući da je ove sezone odigrao 23 utakmice, a nastup na Svjetskom prvenstvu bila bi mu prva nakon pola godine.

Puno je kompleksnija situacija s Lukom Vuškovićem. Ponajbolji stoper Bundeslige i jedan od najvećih talenata svijeta ove je sezone odigrao čak 27 utakmica. Unatoč tome što ima samo 19 godina, svih 25 utakmica u Bundesligi je na terenu proveo 90 minuta, a jedini izostanci bili su mu prvo kolo kada je tek stigao i 23. kada je odrađivao suspenziju zbog akumuliranih žutih kartona.

No, nakon 4. travnja i 28. kola protiv Augsburga Vušković nije nastupio. Radi se o ozljedi koljena koja, iako na početku smatrana bezazlenom, još nije sanirana. Vjeruje se da bi stoper koji je zabio pet pogotka ove sezone mogao biti spreman za Svjetsko prvenstvo, ali kako je ono bliže, bojazan je sve veća.

Jedan od onih koji se tek vraća u formu je Mateo Kovačić. Hrvatski je veznjak sezonu započeo s ozlijeđenom tetivom, da bi onda u osmom kolu protiv Evertona ozlijedio zglob. Tako je ove sezone odigrao samo 104 minute, ali je svakako ohrabrujuća činjenica kako je u posljednjoj utakmici u FA Cupu protiv Southamptona bio u početnoj postavi i igrao sve do 56. minute.

Povratak u formu ne bi trebao loviti Toni Fruk. Sjajni ofenzivni vezni Rijeke u ovom trenutku ima problema s leđima, no neke informacije govore da je ta ozljeda već gotovo u potpunosti sanirana. Uzevši u obzir da je "motor Rijeke" ove godine postigao 18 pogodaka u 45 utakmica, njegova bi dostupnost bila veliki plus za izbornika Dalića.

Za kraj smo ostavili dva igrača iz MLS-a: Marca Pašalića i Petra Musu. Pašalić je posljednji od svojih sedam nastupa (u kojima je zabio dva pogotka) ove sezone imao 13. travnja protiv Columbusa. Od tada je van terena, a američki izvori navode kako je razlog ozljeda bedra zbog koje Pašaliću prijeti propuštanje prvenstva. Bio bi to bolan udarac za Hrvatsku nogometnu reprezentaciju budući da se Pašalić promovirao u bitnog igrača, pogotovo na poziciji desnog veznog u sustavu s tri stopera.

Posljednji na "bolničkom spisu" je Petar Musa. Napadač Dallasa se ozlijedio u utakmici s Minnesotom kada je prilikom jednog pokušaja udarca prema golu Musi u blok uklizao suparnički branič, nakon čega je hrvatski napadač ostao ležati na travi s bolnom grimasom. Trenutno se ne zna težina ozljede hrvatskog napadača koji je ove sezone zabio devet pogotka u devet nastupa.

Dodajemo da su ozlijeđeni ili se oporavljaju od ozljede i igrači koji su na rubu reprezentacije poput Brune Petkovića, Tome Bašića i Josipa Juranovića.

