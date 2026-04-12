NAKON PORAZA /

Sanchez govorio o ozljedama Fruka i Ndockyta: 'Ne izgleda dobro'

Iznimno su važnu pobjedu ostvarili nogometaši Osijeka u borbi koju vode za ostankom u ligi, u dvoboju 29. kola HNL-a slavili su na Rujevici kod prvaka Rijeke s 2-0 (1-0).

Već u petoj minuti Osijek je poveo golom Samuelea Akerea, dok je u 94. konačnih 2-0 postavio Nail Omerović

Rijeka je ostala treća na ljestvici, ali ju je bodovno dostigao Varaždin koji je ove nedjelje svladao Slaven Belupo 2-1.

Rijeci se ozlijedio Toni Fruk i Mervell Ndockyt. Victor Sanchez osvrnuo se na utakmicu nakon, a rekao je kako ozljede izgledaju loše, ali još ne zna detalje. Sve pogledajte u videu.

12.4.2026.
20:43
Sportski.net
Hnk RijekaNk OsijekToni FrukVictor Sanchez
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa