Sanchez govorio o ozljedama Fruka i Ndockyta: 'Ne izgleda dobro'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

NAKON PORAZA

Iznimno su važnu pobjedu ostvarili nogometaši Osijeka u borbi koju vode za ostankom u ligi, u dvoboju 29. kola HNL-a slavili su na Rujevici kod prvaka Rijeke s 2-0 (1-0).

Već u petoj minuti Osijek je poveo golom Samuelea Akerea, dok je u 94. konačnih 2-0 postavio Nail Omerović.

Rijeka je ostala treća na ljestvici, ali ju je bodovno dostigao Varaždin koji je ove nedjelje svladao Slaven Belupo 2-1.

Rijeci se ozlijedio Toni Fruk i Mervell Ndockyt. Victor Sanchez osvrnuo se na utakmicu nakon, a rekao je kako ozljede izgledaju loše, ali još ne zna detalje. Sve pogledajte u videu.

Sve utakmice SuperSport HNL-a možete gledati samo na MAXSport kanalu.