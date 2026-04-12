Trump konstantno govori da Bog podržava SAD. Isusovac: 'Sve to izgleda bizarno, teološki neprihvatljivo'

ON PO SVOME /

Na velikom bdjenju za mir papa Lav XIV. i sinoć je tražio zaustavljanje sukoba na Bliskom istoku.

Tražio je opet da se Božje ime ne uvlači o govor o smrti. Vjeruje se kako je to nova poruka administraciji Donalda Trumpa koja je Isusovo ime često spominjala u opravdavanju rata u Iranu.

Što prvi papa Amerikanac poručuje aktualnom prvom Amerikancu? Logično je da papa Lav upozorava da je to pogrešno, kaže nam ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice.

"Nama ovdje u Europi, vjerujem, izgleda bizarno kada se moli za Trumpa i proglašava defacto Mesijom. Ili kada se njegovi ratni pohodi proglašavaju božjom voljom. To je zaista bizarno, teološki neprihvatljivo", poručuje Stanko Perica, ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice.

