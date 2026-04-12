Ovo je bilo savršeno poluvrijeme: Primili smo tri pogotka, a naprijed briljirali

GOROPADNA HRVATSKA /

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija na savršeni je način završila kvalifikacije za Euro pobjedom nad Kosovom 37-13. Na Europsko prvenstvo plasirali smo se već ranije, a danas su cure pokazale koliko su u ovome trenutku ispred Kosova.

U drugom poluvremenu primili smo samo tri pogotka od kojih tek jedan iz igre. Briljirala je Martinović na golu, a do pogodaka smo dolazili s lakoćom.