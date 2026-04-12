'NEKA PRESTANE LUDILO' /

Papa uputio dramatičan apel svjetskim čelnicima: 'Dosta je!'

Za vrijeme pregovora u Pakistanu, Papa Lav XIV. u dramatičnom apelu pozvao je svjetske čelnike da okončaju "ludilo rata". Tijekom sinoćnje molitve za mir u bazilici Svetog Petra u Vatikanu osudio je sukob, navodeći pisma djece iz ratnih zona za koja je rekao da opisuju "užas i nečovječnost". 

Izravno se obratio svjetskim čelnicima i poručio - vrijeme je za mir. Podsjetio je na protivljenje Crkve invaziji na Irak 2003. godine predvođenoj Sjedinjenim Američkim Državama, pozivajući se na apel pokojnog pape Ivana Pavla II. četiri dana prije početka sukoba.

12.4.2026.
17:00
RTL Danas
Papa Lav XIV. Rat Bliski Istok Pregovori Rat Na Bliskom Istoku
