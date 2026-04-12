Stručnjak otkrio najbolju lokaciju za gradnju novog stadiona u Splitu: 'Projekt mora ići u tom smjeru'

Jedna od gorućih tema u Splitu i dalje je budućnost stadiona Poljud. Splitsko gradsko vijeće zaključilo je da je Splitu potreban moderni stadion na Brodarici.

Iz Splita se uživo javila reporterka RTL-a Danas Sara Jurica, koja je razgovarala s predsjednikom Društva arhitekata Split Markom Klarićem.

Jedna od mogućih lokacija je Brodarica. Je li to samo za atletski stadion ili i za nogometni? Kako gledate na tu lokaciju?

Gledajte, istina je. Brodarica je jedna od ponuđenih lokacija. Međutim, moramo znati da lokacija Brodarica postoji još u studijama koje su izrađene za izradu GUP-a iz 1968. godine. Od tada je to bio prazan prostor koji je u međuvremenu konzumiran.

I kako je to gradski projekt za koji treba izraditi studiju kapaciteta, tek tada možemo znati može li ona "progutati" nove sadržaje i u kojem obujmu.

Koliki bi to stadion trebao biti i što bi, na kraju krajeva, ako bi se gradio novi stadion, bilo s Poljudom?

Pa, navodno, mi u utakmicama govorimo o 20.000 do 22.000 gledatelja. Naravno, trebamo gledati i našu reprezentaciju koju rado volimo ugostiti u Splitu. Tako da, stadion sigurno kapaciteta iznad toga.

Vi ste spomenuli na sjednici istok grada. Zašto istok grada? Imate li neku konkretnu lokaciju?

Nemamo konkretnu lokaciju. Govorimo istok grada. Zašto? Zato što se napokon u Splitu događaju neke infrastrukturne promjene koje mislim da su odlične za razvoj našeg grada.

Znamo i svi da se gradi obilaznica preko Mravinaca, TTTS-a, koja nas dalje povezuje s Omišem. I u tom kontekstu, ti koridori koji su tamo ostavljeni izvrsna su prilika za stvaranje jednog modernog stadiona.

Druga stvar je da primjećujemo u izvješću stanja grada koje je izradio Zavod za prostorno planiranje grada Splita da 30 posto do 40 posto našeg stanovništva iseljava iz centra prema istočnim krajevima. I to je prilika gdje ja vidim urbani razvoj našeg grada.

Mislim da jedan kapitalni projekt mora ići u tom smjeru da generira nove urbane sadržaje.

Po pitanju Poljuda, struka je podijeljena, kako vidimo stvari naginju prema tome da će se graditi novi stadion. Je li to zaista najbolje rješenje?

Pa ne bih rekao da je struka podijeljena. Mi smo, dosta arhitekata, ujedinjeni u ovom našem razmišljanju. Mi smo stava da nemamo što govoriti dok naš Poljud ima status zaštićenog kulturnog dobra.

Građevinari, naravno, dobro odrađuju svoj posao, rade analize kako bi se procijenila njegova sigurnost, što je primarni faktor i o tome primarno moramo govoriti u cijeloj priči.