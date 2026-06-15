FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TKO ĆE UOPĆE I SPAVATI /

Peti dan SP-a donosi četiri spektakularne utakmice: Nastup započinje i favorit Mundijala

Peti dan SP-a donosi četiri spektakularne utakmice: Nastup započinje i favorit Mundijala
×
Foto: Scott Rausenberger/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Petog dana Svjetskog nogometnog prvenstva igraju se četiri utakmice

15.6.2026.
7:52
Silvijo Maksan
Scott Rausenberger/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Petog dana Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine u Sjevernoj Americi nastavlja se natjecanje po skupinama, a na rasporedu su četiri utakmice. U ponedjeljak, 15. lipnja, svoje će prve nastupe na turniru imati reprezentacije iz skupina G i H, među kojima se posebno ističe ogled, po mnogima glavnog favorita za osvajanje SP-a Španjolske, a igraju još i Belgija te Urugvaj.

Program otvaraju Španjolska i Zelenortski Otoci u skupini H. Utakmica se igra na Mercedes-Benz Stadiumu u Atlanti, s početkom u 18 sati po hrvatskom vremenu. Španjolska u susret ulazi kao jedan od favorita turnira, dok će Zelenortski Otoci nastupom protiv jedne od najjačih europskih reprezentacija započeti svoj povijesni put na svjetskoj smotri.

Tri sata kasnije, u 21 sat, u Seattleu se sastaju Belgija i Egipat u skupini G. Belgijci u turnir ulaze s iskusnom generacijom i ambicijama za prolazak skupine, dok Egipat, predvođen svojim najpoznatijim igračima, traži važan rezultat na startu natjecanja.

U noći s ponedjeljka na utorak, u ponoć po hrvatskom vremenu, Saudijska Arabija igra protiv Urugvaja na stadionu Hard Rock u Miami Gardensu. Bit će to dvoboj reprezentacija koje u turnir ulaze s različitim očekivanjima: Saudijska Arabija želi potvrditi napredak nakon velikog iznenađenja protiv Argentine na prošlom Svjetskom prvenstvu, dok Urugvaj računa na iskustvo i kvalitetu igrača iz najjačih europskih liga.

Posljednja utakmica dana igra se u 3 sata ujutro po hrvatskom vremenu u utorak, kada se u Inglewoodu sastaju Iran i Novi Zeland. Iran nastupa na četvrtom uzastopnom Svjetskom prvenstvu, dok Novi Zeland traži povijesni iskorak i prvu pobjedu na svjetskoj smotri.

Raspored petog dana SP-a 2026.:

Španjolska – Zelenortski Otoci, 18:00, Atlanta

Belgija – Egipat, 21:00, Seattle

Ponedjeljak na utorak

Saudijska Arabija – Urugvaj, 00:00, Miami Gardens

Utorak rano ujutro

Iran – Novi Zeland, 03:00, Inglewood

Tablice omogućuje Sofascore
Tablice omogućuje Sofascore

Svjetsko Prvenstvo 2026.ŠpanjolskaUrugvaj
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike