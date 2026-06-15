Peti dan SP-a donosi četiri spektakularne utakmice: Nastup započinje i favorit Mundijala

Petog dana Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine u Sjevernoj Americi nastavlja se natjecanje po skupinama, a na rasporedu su četiri utakmice. U ponedjeljak, 15. lipnja, svoje će prve nastupe na turniru imati reprezentacije iz skupina G i H, među kojima se posebno ističe ogled, po mnogima glavnog favorita za osvajanje SP-a Španjolske, a igraju još i Belgija te Urugvaj.

Program otvaraju Španjolska i Zelenortski Otoci u skupini H. Utakmica se igra na Mercedes-Benz Stadiumu u Atlanti, s početkom u 18 sati po hrvatskom vremenu. Španjolska u susret ulazi kao jedan od favorita turnira, dok će Zelenortski Otoci nastupom protiv jedne od najjačih europskih reprezentacija započeti svoj povijesni put na svjetskoj smotri.

Tri sata kasnije, u 21 sat, u Seattleu se sastaju Belgija i Egipat u skupini G. Belgijci u turnir ulaze s iskusnom generacijom i ambicijama za prolazak skupine, dok Egipat, predvođen svojim najpoznatijim igračima, traži važan rezultat na startu natjecanja.

U noći s ponedjeljka na utorak, u ponoć po hrvatskom vremenu, Saudijska Arabija igra protiv Urugvaja na stadionu Hard Rock u Miami Gardensu. Bit će to dvoboj reprezentacija koje u turnir ulaze s različitim očekivanjima: Saudijska Arabija želi potvrditi napredak nakon velikog iznenađenja protiv Argentine na prošlom Svjetskom prvenstvu, dok Urugvaj računa na iskustvo i kvalitetu igrača iz najjačih europskih liga.

Posljednja utakmica dana igra se u 3 sata ujutro po hrvatskom vremenu u utorak, kada se u Inglewoodu sastaju Iran i Novi Zeland. Iran nastupa na četvrtom uzastopnom Svjetskom prvenstvu, dok Novi Zeland traži povijesni iskorak i prvu pobjedu na svjetskoj smotri.

Raspored petog dana SP-a 2026.:

Španjolska – Zelenortski Otoci, 18:00, Atlanta

Belgija – Egipat, 21:00, Seattle

Ponedjeljak na utorak

Saudijska Arabija – Urugvaj, 00:00, Miami Gardens

Utorak rano ujutro

Iran – Novi Zeland, 03:00, Inglewood