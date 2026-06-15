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Glavna zvijezda Irana poslala znakovitu poruku: Evo kako je izgledao njihov dolazak u SAD

Glavna zvijezda Irana poslala znakovitu poruku: Evo kako je izgledao njihov dolazak u SAD
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Najveća zvijezda Irana Mehdi Taremi priznao je da igrači osjećaju napetost od samog dolaska u SAD

15.6.2026.
7:45
Sportski.net
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Iranska nogometna reprezentacija doputovala je u Los Angeles uoči prve utakmice Svjetskog prvenstva protiv Novog Zelanda, no dolazak je protekao u ozračju pojačanih sigurnosnih mjera i političkih napetosti.

Momčad je iz Meksika stigla pod policijskom pratnjom, a ispred hotela dočekala ju je skupina prosvjednika. Za vrijeme prvenstva očekuju se i veći prosvjedi, s obzirom na brojnu iransku zajednicu u Los Angelesu i podijeljena mišljenja o reprezentaciji.

Najveća zvijezda Irana Mehdi Taremi priznao je da igrači osjećaju napetost od samog dolaska u SAD te poručio kako aktualna atmosfera nije u skladu s FIFA-inom porukom da nogomet spaja ljude i promiče mir.

 

 

'Osjećam napetost od trenutka kad smo stigli. Nije pogođen samo Iran, već i drugi, uključujući suce. Osjetio sam napetost čim sam stigao. Naravno da ovo nije jednako lijepo iskustvo kao na prošlim svjetskim prvenstvima. Govorimo o miru i radosti, a očito je da ovo iskustvo nije takvo', dodao je.

Dodatne kontroverze izazvale su zabrane pojedinih iranskih simbola na stadionima, kao i informacije da dijelu iranske delegacije nije odobren ulazak u Sjedinjene Države. Unatoč svemu, izbornik Amir Ghalenoei naglasio je da se njegova momčad želi usredotočiti isključivo na nogomet i nastup na terenu.

IranSvjetsko Prvenstvo 2026.Sp 2026Sp 2026.Sad
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