Glavna zvijezda Irana poslala znakovitu poruku: Evo kako je izgledao njihov dolazak u SAD

Iranska nogometna reprezentacija doputovala je u Los Angeles uoči prve utakmice Svjetskog prvenstva protiv Novog Zelanda, no dolazak je protekao u ozračju pojačanih sigurnosnih mjera i političkih napetosti.

Momčad je iz Meksika stigla pod policijskom pratnjom, a ispred hotela dočekala ju je skupina prosvjednika. Za vrijeme prvenstva očekuju se i veći prosvjedi, s obzirom na brojnu iransku zajednicu u Los Angelesu i podijeljena mišljenja o reprezentaciji.

Najveća zvijezda Irana Mehdi Taremi priznao je da igrači osjećaju napetost od samog dolaska u SAD te poručio kako aktualna atmosfera nije u skladu s FIFA-inom porukom da nogomet spaja ljude i promiče mir.

La selección de Irán aterrizó este domingo en Estados Unidos, un día antes de su debut mundialista contra Nueva Zelanda en el Estadio de Los Ángeles, en la ciudad de Inglewood, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.



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'Osjećam napetost od trenutka kad smo stigli. Nije pogođen samo Iran, već i drugi, uključujući suce. Osjetio sam napetost čim sam stigao. Naravno da ovo nije jednako lijepo iskustvo kao na prošlim svjetskim prvenstvima. Govorimo o miru i radosti, a očito je da ovo iskustvo nije takvo', dodao je.

Dodatne kontroverze izazvale su zabrane pojedinih iranskih simbola na stadionima, kao i informacije da dijelu iranske delegacije nije odobren ulazak u Sjedinjene Države. Unatoč svemu, izbornik Amir Ghalenoei naglasio je da se njegova momčad želi usredotočiti isključivo na nogomet i nastup na terenu.