Skandal u Skijaškom savezu? Ne. Kolindu je iz takta izbacilo nešto puno ozbiljnije

GODINAMA ŠUTI /

Na jednu milisekundu obradovala nas je vijest kako je prekipjelo bivšoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović koja je objavila kako već godinama šuti ali joj je danas stvarno dosta.

U toj milisekundi načas smo pomislili kako je gospođa Kitarović ostala užasnuta lopovlukom u Hrvatskom skijaškom savezu iz kojega je gospodin Pavlek izvukao više od 30 milijuna eura. Naime gđa Kitarović je članica Međunarodnog olimpijskog odbora pa se moglo pomisliti da će pravedničkim bijesom reagirati na neviđeni kriminal na svom bunjištu.

Međutim u idućem časku smo shvatili da nema tog kriminala u sportu koji gospođu Kitarović može naljutiti toliko koliko može nekoliko vrećica sa smećem oko podzemnog spremnika ispred njezine zgrade. Pri tome je u svojoj objavi na Instagramu izrazila šok i nevjericu što je zagrebačka vlast usred Velikog tjedna odlučila promijeniti sustav podzemnih spremnika. Valjda se htjela pomoliti kod svog podzemnog spremnika pa ju vrećice omele.

Kako rekosmo krađa 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza u odnosu na smeće kod Kolindinog spremnika se čini kao opušak na ulici ali ipak bilježimo i vijest kako je u međuvremenu gospodin Pavlek nestao iz svog hotela u Istanbulu gdje je navodno čekao izručenje Hrvatskoj.

Međutim kako za njim nije bila raspisana međunarodna tjeralica gospodin Pavlek očito nije imao što čekati nego je iz svoje sobe otišao do kioska po šibice i više se nikad nije vratio. Navodno se skrasio u Kazahstanu, Kirgistanu ili u nekom drugom stanu.