Dobrodošli u novo nenormalno: Kako smo zbog Trumpa završili kao Alisa u zemlji čudesa

LUDI KLOBUČAR /

Znate onu priču o Alisi u zemlji čudesa? Kad je Alisa krenula za zecom, upala u njegovu rupu i našla se u svijetu potpuno lišenom smisla i logike, u svijetu gdje ništa ne funkcionira kako treba, u svijetu koji je izvraćen naopako kao prljava čarapa.

U njemu su kazaljke sata zaglavljene, a glavni likovi su Ludi klobučar i igraće karte, gusjenica sa savjetima koji ništa ne znače i mačka koja postoji kao osmijeh u mraku.

E pa taj Alisin svijet, sad je i naš svijet. Svijet zečje rupe. Svijet u kojem rat započne s ciljem da se rat završi, svijet u kojem nije pristojno biti pristojan, svijet u kojem se ne isplati biti pošten, svijet u kojem glavnu riječ imaju budale, glupani, luđaci i prostaci, čudesni svijet kojim upravljaju Ludi klobučar i njegov zec.

Da ste ovo prije tridesetak godine ponudili kakvoj producentskoj kući kao filmski scenarij, savjetovali bi vam liječenje u umobolnici.