Ovo nam je zadnja emisija ove sezone: Kroz što smo sve prošli, dobro da smo živi došli do kraja

MISNE OBAVIJESTI /

Možda nas u budućnosti čekaju bolje vijesti. A kako nam je ovo zadnja emisija ove sezone, red se osvrnuti i na ono što je u ovoj sezoni bilo. Kroz što smo sve prošli, dobro da smo živi došli do kraja sezone, jer da bismo se poštovani gledatelji jednom opet mogli naći jednom se moramo i razići.

Od idućeg petka u terminu Stanja nacije možete gledati Dosje Jarak u kojem kolege Dario Todorović i Andrija Jarak donose uzbudljive dokumentarne trilere iz hrvatske crne kronike, idući petak vas čeka priča o Srđanu Mlađanu, kojem ovih dana upravo traje još jedno suđenje. A mi ćemo se opet naći negdje u rujnu pa vas do tada srdačno pozdravljam i još jednom zahvaljujem što ste nas i ove sezone nagradili sa Zlatnim studiom, i milijunima pregleda na društvenim mrežama. Ondje ćemo i dalje biti aktivni pa pratite naš Facebook Zoran Šprajc - Stanje nacije, Instagram, Tik Tok, Voyo, You Tube i znakove kraj puta.