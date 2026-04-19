Prvi znaci turističke sezone na Jadranu: Cijena garsonijere i do 700 eura, ali uz jedan uvjet

'ISELITE DO LIPNJA' /

Dok turisti polako rezerviraju svoje ljetne aranžmane, splitski studenti pakiraju kofere. Ali ne za godišnji odmor.

Za mnoge od njih, prvi znaci turističke sezone znače – otkaz stanarine. 'Iseliti do prvog lipnja' rečenica je koja kroji sudbinu tisuća studenata, posebice u primorskim mjestima.

'Prvog petog čak,15.5 budu izbačeni. Ako žive tu negdi u okolnim mistima do kojih im triba možda 45 minuta do sat vremena i onda moraju putovati tih nekim misec dana dok traju ispitni rokovi', komentirala je Danijela iz Trilja.

Cijena garsonijere i do 700 eura

Cijene garsonijere penju se i do 700 eura, a uvjet 'samo do sezone' postao je standard. Agenti za nekretnine ističu kako je potražnja golema, a ponuda za dugoročni najam gotovo ne postoji.

'Radi se o isplativosti. Dakle za tri dana u kratkoročnom najmu može se postići cijena koja je jedna mjesečna rata. Prosječna cijena najma stana je negdje od 500 do 600 eura, 700 recimo i jedan apartman na iole malo boljoj lokaciji on može za tri dana dobiti taj iznos', kaže Jasminka Biliškov, vlasnica agencija za nekretnine.

Borba za krov nad glavom

Dok privatni stanovi nestaju s tržišta, domovi ostaju jedina opcija. No kreveta u splitskim domovima na Kampusu i Spinutu ima tek 1200, gotovo tri puta manje od iskazanog interesa.

'Mi sad pričamo o preko tri tisuće prijava studenata na natječaj za smještaj u studentske domove, a realno preko osam tisuća studenata je potreban smještaj u gradu Splitu', kaže Marijo Bašić iz Studentskog centra Sveučilišta u Splitu.

Uz ispite i rokove, studenti tako vode i drugu borbu – onu za krov nad glavom.