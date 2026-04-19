Uzbuna zbog dječje hrane gdje su pronašli otrov za štakore: 'Užas da se tako nešto uopće moglo dogoditi'

POVUČENI IZ PRODAJE /

Uzbuna u Austriji, Slovačkoj i Češkoj - pronađene su staklenke dječje hrane njemačkog proizvođača HIPP-a s otrovom za štakore. Policija u Gradišću priopćila je da je uzorak iz jedne staklenke - okusa mrkve i krumpira, koju je prijavio kupac, bio pozitivan na otrov za štakore. Proizvodi su iz sigurnosnih razloga povučeni iz prodaje.

Iz HiPP-a su upozorili da bi konzumiranje hrane moglo biti opasno po život, te poručili da se ne može isključiti mogućnost da je u proizvod unesena opasna tvar s lošom namjerom. Staklenke su imale naljepnicu s crvenim krugom na dnu te poklopac koji je već bio otvoren ili oštećen, a nekima je nedostajao sigurnosni pečat ili su imale neobičan miris.

'Užasnula sam se danas kad sam o tome čitala u novinama i čula na radiju. Jer iako sam sada u mirovini, moja djeca su dobivala te staklenke. A budući da je to oduvijek bio dio zdrave prehrane, zaista je užasno da se nešto takvo uopće može dogoditi. Ali hvala Bogu da su već povučene i nadam se da nitko nije stradao', komentirala je Austrijanka.

'Mislim da je sjajno što Spar ovo odmah rješava. Stvarno sjajno. Osjećamo se sigurno. Rekla bih da Spar to rješava kako treba i, prije svega, da su preuzeli odgovornost', kaže Austrijanka.

Kakva je situacija u Hrvatskoj?

Hrvatski sustav brzog uzbunjivanja za hranu i životinje do ovog trenutka nije primio nikakvu službenu informaciju o kontaminaciji HIPP proizvoda - poručili su na naš upit iz Državnog inspektorata. Jedinu informaciju su dobili iz maloprodajnog lanca SPAR da je sva hrana isporučena za hrvatsko tržište - sigurna!

'S obzirom na to da nema službene obavijesti europskog Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje, niti dokaza o nesigurnosti proizvoda na našem tržištu, trenutačno nema osnove za uvođenje posebnih mjera kontrole ili povlačenja asortimana, no sanitarna inspekcija Državnog inspektorata nastavlja kontinuirano pratiti situaciju putem Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i odmah će reagirati ako se pojave nove relevantne informacije', priopćili su iz Državnog inspektorata.