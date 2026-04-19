Imamo reakciju Inspektorata i Spara: Evo što kažu o otrovu pronađenom u dječjoj hrani

Otrov za štakore pronađen je u staklenkama dječje hrane njemačkog proizvođača HIPP-a u Austriji, Slovačkoj i Češkoj.

Policija u Gradišću priopćila je da je uzorak iz jedne staklenke - okusa mrkve i krumpira, koju je prijavio kupac, bio pozitivan na otrov za štakore. Proizvodi su iz sigurnosnih razloga povučeni iz prodaje. Iz HiPP-a su upozorili da bi konzumiranje hrane moglo biti opasno po život, te poručili da se ne može isključiti mogućnost da je u proizvod unesena opasna tvar s lošom namjerom.

Staklenke su imale naljepnicu s crvenim krugom na dnu te poklopac koji je već bio otvoren ili oštećen, a nekima je nedostajao sigurnosni pečat ili su imale neobičan miris.

U Hrvatskoj nema opasnosti

Hrvatski sustav brzog uzbunjivanja za hranu i životinje do ovog trenutka nije primio nikakvu službenu informaciju o kontaminaciji HiPP proizvoda, poručili su iz Državnog inspektorata na upit RTL-a Danas. Jedinu informaciju su dobili iz maloprodajnog lanca SPAR da je sva hrana isporučena za hrvatsko tržište - sigurna!

"S obzirom na to da nema službene obavijesti europskog Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje, niti dokaza o nesigurnosti proizvoda na našem tržištu, trenutačno nema osnove za uvođenje posebnih mjera kontrole ili povlačenja asortimana, no sanitarna inspekcija Državnog inspektorata nastavlja kontinuirano pratiti situaciju putem Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i odmah će reagirati ako se pojave nove relevantne informacije", poručuju iz Državnog inspektorata.

"HiPP dječja hrana na hrvatskom tržištu je sigurna. Incident je lokalne prirode, prisutan trenutno u Austriji, Češkoj i Slovačkoj i u samo određenim trgovačkim lancima. Što se povlačenja HiPP proizvoda s polica u Hrvatskoj tiče, ona nisu indicirana, obzirom da se incidenti nisu dogodili u Hrvatskoj", naveo nam je pak HiPP Hrvatska.

