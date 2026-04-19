Otrov za štakore pronađen u hrani za bebe: 'Može biti opasno po život'

Austrijska policija priopćila je kasno u subotu da je u staklenki dječje hrane marke HiPP pronađen otrov za štakore, nakon što je proizvod povučen iz više od 1000 SPAR supermarketa u zemlji zbog sigurnosnih razloga.

Policija u Gradišću u Austriji izjavila je da je uzorak iz jedne od 190-gramskih staklenki dječje hrane okusa mrkve i krumpira koju je prijavio kupac bio pozitivan na otrov za štakore.

HiPP je u subotu izjavio da se ne može isključiti mogućnost da je u proizvod unesena opasna tvar te da se HiPP-ovim staklenkama s povrćem, mrkvom i krumpirom možda postupalo s lošom namjerom. Konzumiranje sadržaja staklenki moglo bi biti opasno po život, kažu iz HiPP-a.

U policijskom priopćenju navodi se da su staklenke u pitanju imale naljepnicu s crvenim krugom na dnu staklenke i poklopac koji je već bio otvoren ili su oštećene, a nekima je nedostajao sigurnosni pečat ili su imale neobičan miris. Naveli su da su početni laboratorijski testovi na sličnim staklenkama koje je policija zaplijenila u Češkoj i Slovačkoj pokazali prisutnost otrovne tvari. U priopćenju nisu navedeni daljnji detalji.

Vlasti upozorene

Policija je također rekla da su vlasti u Austriji upozorene na rizik nakon istraga u Njemačkoj. Nisu pružili daljnje detalje. "Prema našim trenutačnim saznanjima, ova kritična situacija uključuje vanjsko kriminalno upletanje koje utječe na distribucijski kanal SPAR Austria", priopćili su iz HiPP-a, koji u nedjelju nije bio dostupan za komentar.

Glasnogovornik SPAR-a rekao je u subotu za Reuters da je povlačenje proizvoda mjera opreza i da je utjecalo na 1500 trgovina u Austriji te da to nije utjecalo na prodajna mjesta drugdje. SPAR i HiPP savjetovali su kupcima da ne konzumiraju sadržaj staklenki kupljenih u trgovinama austrijskog SPAR-a. Rekli su da će kupci dobiti puni povrat novca za vraćene proizvode.

Policija je savjetovala kupcima da temeljito operu ruke ako dođu u kontakt sa staklenkom.

