Zamka koja krije izrazitu opasnost, Capak: 'Stavljaju ih u proizvode kao što je hrana'

Čokolade i bomboni sa psihoaktivnim djelovanjem, žvakaće gume pune nikotina. Borba protiv ovisnosti nikad nije bila teža, jer se na tržištu iz dana u dan pojavljuju nove droge i novi duhanski proizvodi.

Neki od njih uspješno zaobilaze zakonske regulative te se kupuju u slobodnoj prodaji poput kruha ili mlijeka. Prodaje se legalno pa ne može biti štetno. Zamka je to iza koje se krije velika opasnost.

"Svjedoci smo, evo, da sintetski kanabinoidi se stavljaju u proizvode kao što je hrana. Imali smo nedavno primjer sa gumenim bombonima što je izrazito opasno, a i druge nove psihoaktivne tvari nam dolaze na tržište i prodaju se na različite načine kao osvježivači prostora i tako dalje", rekao je Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Opasne nikotinske vrećice

Prema istraživanju Europske zdravstvene ankete u Hrvatskoj svakodnevno puši 22 posto punoljetnih građana. Broj pušača je u opadanju no novom vremenu se prilagođava i duhanska industrija.

"Imamo rast korištenja novih duhanskih proizvoda od kojih neki mogu biti opasni kao što su nikotinske vrećice.

Upravo se radi na tome da se smanji ta količina nikotina i da se odgovarajuće označe i da se zabrani prodaja djeci do 18 godina", ističe Capak.

Problem s psihoaktivnim tvarima

Veliki problem su i nove psihoaktivne tvari. Hitni prijem KBC-a Zagreb dio je većeg projekta europskog koji bilježi pojavnost intoksikacija svim psihoaktivnim tvarima.

"Kao dio tog projekta bilježimo i pojavnost novih psihoaktivnih tvari i one su sad otprilike negdje na 20 posto prezentacija. Od svih slučajeva koji se prezentiraju sa otrovanjima, sa drogama. Evo, 20 posto otpada na nove psihoaktivne tvari", kaže Jasmin Hamzić, voditelj Odjela akutnog zbrinjavanja u OHBP KBC-a Zagreb.

Bez edukacije nema prevencije pa je Hrvatski zavod za javno zdravstvo održao edukaciju za stručnjake iz odgojno-obrazovnog sustava i policije. Osim o novim ovisnostima, govorilo se i onim dobro poznatima i dalje iznimno opasnima.

'Kokain raste, ali trovanje alkoholom je i dalje broj 1'

"Kanabis nam je relativno stabilan, kokain nam zbilja raste. Kokain nam raste zadnjih desetak godina. Kokain je postao sekundarna droga na našem tržištu", rekao je Željko Petković, pomoćnik ravnatelja za ovisnosti HZJZ-a.

Nakon što osoba uzme kokain, sljedeće 4 minute ima 660 posto veću šansu da će umrijeti, kaže liječnik Hamzić. No o jednoj ovisnosti se u javnosti najmanje govori, a i njezine su posljedice razorne.

"Alkohol je i dalje broj 1 otrovanja, u našem hitnom prijemu, u našem registru koji mi vodimo su daleko, daleko najčešća. To je 80 posto svih otrovanja su otrovanja alkoholom. To je osobito velik problem koji nisam siguran da javnost percipira kao zbilja velik problem", upozorava Hamzić.

Jedino što veseli to što se sintetski opioidi, iznimno opasna vrsta droge kod koje lako dolazi do predoziranja, u našoj zemlji još uvijek rijetko koriste.