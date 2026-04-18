Na području Hormuškog tjesnaca nalazi se 169 hrvatskih pomoraca: Doznajemo koliko ih se uspjelo vratiti

OPASNA ZONA /

Glavni tajnik Sindikata pomoraca Neven Melvan otkrio je za RTL Danas što je s hrvatskim pomorcima koji su već tjednima u Hormuškom tjesnacu.

Koliko se naših pomoraca nalazi na području Hormuškog tjesnaca ili šire regije Perzijskog zaljeva?

Prema zadnjim podacima nalazi se 169 ljudi i taj broj je nešto smanjen jer se jedan dio ljudi vratio što svojom voljom radi ratne situacije, a drugi su obavili redovnu smjenu.

Je li netko od naših pomoraca prošao tjesnac koji je privremeno bio otvoren?

Koliko smo upoznati nije prolazio kroz tjesnac. Smjene su se radile isključivo preko Dubaija, ali da je neki brod s našim pomorcima prošao kroz tjesnac, koliko je nama poznato, još uvijek ne

Tjesnac je ponovno zatvoren. Što vam govore pomorci koji su tamo? Kakva je situacija?

Situacija je očito nestabilna. Danas je otvoren, sutra je zatvoren. S ovako neozbiljnim i frustriranim vodstvom u svijetu sigurno i nećemo imati pametnu situaciju uskoro. Tako da jednostavno zbunjeni su, kao i svi ostali građani su zbunjeni. Jednostavno, ne postoji nikakva kompetentna situacija i institucija koja bi mogla kazati kakva je tamo situacija.

Koliko se naših pomoraca uspjelo vratiti od kada je počela ova kriza?

Vratilo ih se što svojom voljom, što putem redovnih smjena petnaestak, ali ih je isto toliko otišlo već tamo na svoje smjene na redovne smjene.

