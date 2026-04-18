Kovačević nakon ludog derbija stao pred kameru: 'Možda smo u malom padu'

EPILOG DERBIJA /

U derbiju 30. kola HNL-a Dinamo i Rijeka su na stadionu u Maksimiru igrali 2-2 (1-0).

Dinamo je poveo u samom otvaranju susreta golom Diona Drene Belje (5), Rijeka je preokrenula s dva pogotka Thiaga Dantasa (51-11m, 71-11m) iz kaznenih udaraca, a konačni rezultat iz još jednog kaznenog udarca svojim je drugim golom postavio Beljo (86-11m).

Trener Dinama Mario Kovačević nakon utakmice je stao pred kameru i ustvrdio:

"Htjeli smo tri boda, no derbiji su takvi. Dobro smo ušli, no onda nismo preuzeli igru. Na kraju možemo biti zadovoljni s bodom, vidjeli ste i sami kakvo je bilo drugo poluvrijeme. Bili smo u dobrom momentu, u zadnjim utakmicama smo možda u malom padu. Vratili smo se, vodili pa gubili, na kraju remi.

