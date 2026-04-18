FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
30. KOLO HNL-A /

Goropadni Dinamo na Maksimiru dočekuje desetkovanu Rijeku

Goropadni Dinamo na Maksimiru dočekuje desetkovanu Rijeku
×
Foto: Luka Kolanovic/imago sportfotodienst/Profimedia

Tekstualni prijenos utakmice pratite od 16:00

18.4.2026.
13:00
Sportski.net
Luka Kolanovic/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo
30. kolo SuperSport HNL-a
18. travnja
16:00
0
Dinamo
 
:
0
Rijeka
 

NAJAVA

Dinamo i Rijeka danas igraju 30. kolo SuperSport HNL-a. Bit će to dvoboj prvoplasirane momčadi prvenstva i branitelja naslova koji se nalazi na četvrtom mjestu prvenstvene tablice.

Dinamo u tu utakmicu ulazi kao apsolutni favorit, ne samo zbog razlike u bodovima već i forme. Plavi su pobijedili u svakoj od posljednjih osam utakmica, a samo u jednoj nisu uspjeli postići više od tri pogotka. Veliki je plus za momčad iz Zagreba i povratak Dominika Livakovića, kao i Ismaëla Bennacera i Mattea Péreza Vinlöfa.

Rijeka je, s druge strane, u padu. Momčad s Kvarnera pobijedila je samo jednu od posljednjih pet utakmica u HNL-u, a na Dinamo dolazi bez svojeg najboljeg igrača Tonija Fruka. Osim njega nedostajat će i Téo Barišić, ali i Alfonso Barco i Mladen Devetak koji imaju žute kartone.

Hoće li Dinamo gotovo pa i potvrditi titulu ili će Rijeka iznenaditi saznajte od 15:00.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
