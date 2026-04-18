Goropadni Dinamo na Maksimiru dočekuje desetkovanu Rijeku

30. kolo SuperSport HNL-a 0 Dinamo : 0 Rijeka

NAJAVA

Dinamo i Rijeka danas igraju 30. kolo SuperSport HNL-a. Bit će to dvoboj prvoplasirane momčadi prvenstva i branitelja naslova koji se nalazi na četvrtom mjestu prvenstvene tablice.

Dinamo u tu utakmicu ulazi kao apsolutni favorit, ne samo zbog razlike u bodovima već i forme. Plavi su pobijedili u svakoj od posljednjih osam utakmica, a samo u jednoj nisu uspjeli postići više od tri pogotka. Veliki je plus za momčad iz Zagreba i povratak Dominika Livakovića, kao i Ismaëla Bennacera i Mattea Péreza Vinlöfa.

Rijeka je, s druge strane, u padu. Momčad s Kvarnera pobijedila je samo jednu od posljednjih pet utakmica u HNL-u, a na Dinamo dolazi bez svojeg najboljeg igrača Tonija Fruka. Osim njega nedostajat će i Téo Barišić, ali i Alfonso Barco i Mladen Devetak koji imaju žute kartone.

Hoće li Dinamo gotovo pa i potvrditi titulu ili će Rijeka iznenaditi saznajte od 15:00.