Pogledajte kako je Andrej Kramarić šokirao Niku Kovača

Andrej Kramarić izborio je jedanaesterac i potom ga sam realizirao za vodstvo Hoffenheima protiv Borussije Dortmund u 30. kolu Bundeslige.

Kramarić je momčadi Nike Kovača zabio u 42. minuti, a pogodak možete pogledati OVDJE.

Bio je to 12. gol Andreja Kramarića u svim natjecanjima ove sezone.

Rezultatom 1:0 završeno je prvo poluvrijeme.

Standings provided by Sofascore

