Odlazi i drugi član famoznog West Hamovog dvojca: Uskoro stižu 'povijesne optužbe'?

Suvlasnik West Ham Uniteda David Sullivan odstupio je s dužnosti dopredsjednika kluba, priopćili su “Čekićari”.

Do takve je odluke došlo zbog navodnog skorog objavljivanja ozbiljnih povijesnih optužbi na račun čovjeka koji je posljednjih 16 godina bio na čelu londonskog kluba. U vlastitoj izjavi 77-godišnjak je naveo da je protiv njega podnesen “mali broj optužbi za neprimjereno ponašanje”, dodajući kako “kategorički poriče te tvrdnje”, piše BBC.

Sullivan je najveći pojedinačni dioničar kluba od smrti poslovnog partnera Davida Golda u siječnju 2023., čime je stekao udio od 38,8%. Tijekom njihovih 16, odnosno 13 godina na čelu kluba, West Ham je prošao kroz jedan od najuspješnijih razdoblja u klupskoj povijesti, iako sami vlasnici nikada nisu bili popularni među navijačima.

Nadzirali su preseljenje West Hama s Upton Parka na London Stadium 2016. te osvajanje Konferencijske lige 2023. – prvog velikog trofeja kluba nakon FA kupa 1980., a najbolji plasman kluba u Premier ligi tijekom njihova upravljanja bilo je šesto mjesto 2021.

Dodajemo kako je ranije klub napustila i barunica Karren Brady.