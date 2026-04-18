Kovač na koljenima: Pogledajte kako je Kramarić srušio Borussiju Dortmund

GOL MAŠINA /
Pogledajte kako je Andrej Kramarić šokirao Niku Kovača
Andrej Kramarić zabio je oba gola za Hoffenheim u pobjedi protiv Borussije Dortmund 2-1
Andrej Kramarić bio je dvostruki strijelac u utakmici Hoffenheima i Borussije Dortmund (2-1) u sklopu 30. kola njemačke Bundeslige.
Hrvatski napadač zabio je protiv momčadi Nike Kovača u 42. minuti iz jedanaesterca za vodstvo, a u 98. minuti je također s bijele točke donio svojoj momčadi 2-1 pobjedu.
Kramarić je tako stigao do 13 golova u svim natjecanjima u ovoj sezoni, a ima i sedam asistencija.
Hoffenheim je šesta momčad Bundeslige s 54 boda, dok je Borussia i dalje druga sa 64 bodova.
