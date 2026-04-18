NEZAUSTAVLJIVI ANDREJ /

Kovač na koljenima: Pogledajte kako je Kramarić srušio Borussiju Dortmund

Kovač na koljenima: Pogledajte kako je Kramarić srušio Borussiju Dortmund
Foto: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank, Eibner-Pressefoto/Alamy/Profimedia

Andrej Kramarić zabio je oba gola za Hoffenheim u pobjedi protiv Borussije Dortmund 2-1

18.4.2026.
19:00
Hina
Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank, Eibner-Pressefoto/Alamy/Profimedia
Andrej Kramarić bio je dvostruki strijelac u utakmici Hoffenheima i Borussije Dortmund (2-1) u sklopu 30. kola njemačke Bundeslige.

Hrvatski napadač zabio je protiv momčadi Nike Kovača u 42. minuti iz jedanaesterca za vodstvo, a u 98. minuti je također s bijele točke donio svojoj momčadi 2-1 pobjedu.

Foto: Pressefoto Rudel/Herbert Rudel/imago sportfotodienst/Profimedia

Pogotke možete pogledati OVDJE.

Kramarić je tako stigao do 13 golova u svim natjecanjima u ovoj sezoni, a ima i sedam asistencija.

 Hoffenheim je šesta momčad Bundeslige s 54 boda, dok je Borussia i dalje druga sa 64 bodova.

POGLEDAJTE VIDEO: Bulega pokazao tko je šef evo što je napravio na kultnoj stazi

