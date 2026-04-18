Papa je najveći slabić ikada: Vatikan nikad nije kupio tenk, a nemaju ni Tomahawke

NOVO EVANĐELJE /

Kad smo riješili problem mesije, valja vidjet što ćemo s Papom. On se sad uopće ne uklapa u evanđelje po klaunovima i lažovima. "Neka oni koji imaju oružje ga polože. Neka oni koji imaju moć pokrenuti ratove odaberu mir. Ne mir nametnut silom, već kroz dijalog. Ne sa željom da dominiramo drugima, već da se suočimo s njima", rekao je papa Lav XIV.

Nitko normalan u papinoj uskrsnoj poruci o miru ne bi mogao vidjeti ništa loše. Nitko normalan... Ali Trump je poručio: "Nažalost, Leo je slab po pitanju kriminala i nuklearnog oružja, što mi se nimalo ne sviđa. Trebao bi se sabrati kao papa. Neka prestane udovoljavati radikalnoj ljevici i neka se usredotoči na to da bude odličan papa, a ne političar".

To je to novo evanđelje - do mira se ne dolazi pregovorima nego ratom i svatko tko kritizira rat je slabić. A Papa, papa je najveći slabić ikada. Evo recimo, Vatikan nikada nije kupio ni jedan tenk, ni jednu haubicu, nemaju tomahawke, nemaju mornaricu, a da o divizijama i ne pričamo. Ima onu folklornu skupinu švicarske garde i to je sve od naoružanja i opreme. Takve poruke o miru i pregovorima u ovim novim vremenima su maltene izdajničke poruke jer omalovažavaju sve napore novog Mesije da se do mira dođe ratom.

Papa da podržava kriminal?

"Voli kriminal, pretpostavljam. On je vrlo liberalna osoba. I on je čovjek koji ne vjeruje u zaustavljanje kriminala. On je čovjek koji ne misli da bismo se trebali igrati sa zemljom koja želi nuklearno oružje kako bi mogli dignuti svijet u zrak. Nisam, nisam obožavatelj pape Lava", govorio je Trump.

Papa da podržava kriminal? Hm, pa ako Trump misli na zataškavanje pedofilije u Katoličkoj crkvi onda bi bar on trebao imati razumijevanja za takve situacije. Njegova administracija je u nešto više od godinu dana uništila više dokaza o pedofiliji i potplatila više svjedoka nego cijela Crkva u zadnja dva papinska mandata. E, ali može biti da je narančasti doktor mesija uočio kako Papa Leo nosi plašt i neki ludi šešir, da vozi papamobil, dakle to je nešto kao batmobile i pri tome još ima i jedno ime s kojim se rodio i drugo koje je odabrao, kako je već i Bruce Wayne odabrao da se zove Batman.

Dakle papa Leo ima sve preduvjete da juri ulicama Chicaga i bori se protiv zločina a ne da kriminalcima pere noge u zatvoru. I ako tako gledamo na cijelu tu stvar, Trumpove zamjerke nekako i imaju smisla. Ali Papa kaže da to baš i nije njegovo poslanje.

