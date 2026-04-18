Nevjerojatan ulov na moru: U filmskoj potjeri zaplijenili dvije tone kokaina

AKCIJA TRAJALA 24 SATA /

Specijalne policijske snage Kostarike na Pacifiku su zaplijenile gotovo dvije tone kokaina. Nakon potjere koja je trajala gotovo 24 sata, posebno obučeni policajci iz jedinice GOPES okružili su sumnjivi gliser i ukrcali se na njega te pronašli pakete s 1901-jednim kilogramom kokaina i 20 plastičnih spremnika goriva kako bi gliser mogao napraviti što više milja. Pritom su uhitili i trojicu kolumbijskih državljana, a otkrio ih je američki zrakoplov i dojavio Kostariki.