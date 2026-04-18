Lovran je lud za ovom namirnicom, izumili su čak i sladoled o nje: Okus je teško opisati

Sezona je šparoga, a u Lovranu im se odaje posebna počast. Već 25 godina cijeli je travanj posvećen šparogama. Od tržnica do restorana, to je glavna namirnica.

Svi znaju da Helena na lovranskoj tržnici ima svježe divlje šparuge. Kilo za 35, mac za pet eura - sve se proda. "Cijena je ista kao prošle godine, ista takoreći. Ne uzimam puno, al eto, da guštam, da zadovoljim dušu svoju", govori nam Ivan Rodin iz Lovrana i dodaje da ih priprema na padelu ili s jajima.

Ali u Lovranu je cijeli travanj posvećen šparugama pa se u restoranima pripremaju na bezbroj načina. Blaženka je došla na pljukance od šparuga. "Ja to pripremam i sama doma sebi, najčešće s jajima i fritajom i pancetom i kobasicama", govori Blaženka, koja smatra da je cijena od pet eura za mac realna.

A s pripremom nema muke, jer šparuga je kuharima kao muza. Od pizze do kolača. Nakon pljukanaca vodimo vas na raviole od šparuga. "To su domaći ravioli, pravimo ih mi sami, stavljamo unutra sir i onda ih kuhamo u našoj domaćoj juhi od šparuga. I dodajemo svježe skuhane vrhove šparuga. Samo se očisti, vrhovi se skuhaju i onda mogu da se primjenjuju za razna jela", pojašnjava Vanja Belij, kuhar u lovranskom restoranu.

Izumili sladoled od šparoga

"Šparuga je jedna od hraniteljica ne samo Lovrana nego cijelog ovog podneblja. U ugostiteljskim objektima, dakle, što već sada možete probati i na slatko i na slano,evoluirala je i ta namirnica. Ovaj mjesec imate priliku probati, već je i sladoled izumljen od šparuge", govori nam Zvijezdana Klobučar Filčić, direktorica Turističke zajednice Lovrana.

A Igor Štanger, vlasnik restorana u Lovranu je izumitelj. Sladoled od šparuga morate doći probati jer okus je teško opisati. Ima prepoznatljivu gorčinu, ali taj gorak okus pretvara se u sladak. "Sladoled radimo od divljih šparuga, žumanjaka, slatkog vrhnja i mlijeka i šećera, normalno. Poslužujemo ga uz crumble od oraha i zašećerenih badema. Turisti su oduševljeni, proljeće je, šparuga je vjesnik proljeća i sigurno da je to njima zanimljivo", navodi Štanger.

Zanimljivo, zdravo i ukusno. I da, ako nas kroz cijelu priču ispravljate jer nisu šparuge nego šparoge. U Primorju jesu. Najvažnije je da je okus isti kako god da ih zvali.