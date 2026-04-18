Obračun s grafitima i ove godine: Grad najavio nove subvencije, donosimo detalje

'SMETA MI KAD VIDIM' /

Grafiti sve češće narušavaju izgled Splita - problem je to koji više nije samo estetski, jer ima i uvredljivih poruka i govora mržnje. Grad zato uvodi nove mjere - javni natječaj i sufinanciranje 50 posto uklanjanja za privatne vlasnike.

Nema četvrti u gradu u kojoj nema grafita, zbog čega građani negoduju. Išarane zgrade, kuće i kiosci dio su njihove svakodnevice. Grad pokušava stati tome na kraj pa i ove godine osigurava iz proračuna 50 tisuća eura putem javnog natječaja. Više pogledajte u prilogu