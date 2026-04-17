Carević: 'Ma, užasni smo bili! Vidjelo se već na zagrijavanju kako će ovo završiti'

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
Nogometaši zagrebačke Lokomotive pobijedili su kao gosti Goricu sa 2-0 u prvom od tri susreta 30. kola HNL-a koji su u petak na rasporedu.
Mirko Sušak je u 36. minuti donio prednost Lokomotivi, a udvostručio ju je u 68. minuti Jakov Anton Vasilj.
To je druga uzastopna pobjeda Lokomotive koja se s 37 bodova privremeno domogla petog mjesta, a Gorica je drugim uzastopnim porazom ostala na 32 boda i na osmoj poziciji.
Evo što je nakon susreta rekao trener Gorice, Mario Carević.
