Trump zagrmio na Iran: 'To se više neće koristiti kao oružje protiv svijeta!'

'PREUZIMAMO NUKLEARNI PRAH' /

U idućim bi danima cijene i dalje mogle padati jer je konačno, nakon sedam tjedana blokade, Hormuški tjesnac otvoren za sav promet.

Vijest je objavio Iran, a potvrdio i američki predsjednik Donald Trump. No, američka blokada iranskih luka se nastavlja - dok se ne postigne dogovor.

Sve se događa prvog dana primirja između Izraela i Libanona, a čini se da Amerikanci imaju sve manje strpljenja prema bliskim saveznicima iz Tel Aviva.

'Preuzet ćemo sav nuklearni prah'

"IRAN VIŠE NEĆE ZATVARATI HORMUZ. To se više neće koristiti kao oružje protiv svijeta! Ovaj sporazum ni na koji način nije povezan s Libanonom, ali ćemo UČINITI LIBANON PONOVNO VELIKIM!", poručio je Trump.

Međutim, Amerikanci nastavljaju s blokadom iranskih luka dok se ne postigne dogovori između zaraćenih strana, tvrdi Trump koji nadodaje da bi se to trebalo dogoditi brzo. Tvrdi da će SAD preuzeti sav iranski nuklearni prah, pri čemu se vjerojatno referira na zalihe obogaćenog uranija.

