Naša reporterka postavila ključno pitanje: 'Kako je moguće da se nikome nije upalila crvena lampica?'

Velika akcija USKOK-a i policije od jutra diljem zemlje. Osumnjičeno je 10-ak osoba i to zbog sumnje na utaju poreza od čak 5 milijuna eura. Ivana Ivanda Rožić javila se ispred USKOK-a. Otkrila je da nisu još svi ispitani.

Ispitivanja još uvijek traju. Neki su se branili šutnjom, neki su odlučili aktivno iznositi obranu. Zanimljivo je to aktivno iznošenje obrana zato što znamo da obično, neki se odluče za taj potez da propjevaju i da jednostavno odluče USKOK-u ispričati sve što znaju o tome, a na taj način si i nekako garantiraju slobodu.

O ovoj temi razgovarala je s Ivanom Čevizovićem iz Hrvatske komore poreznih savjetnika.

Zanimljiv je ovaj način varanja da tako kažem PDV-a. Ustvari, ovo je legalno, ali malo je i siva zona.

Mogućnost da plaćate PDV tek kad premašite 60 tisuća eura isporuka godišnje, je nešto što je logično i namijenjeno prije svega poduzetnicima početnicima, a vrlo malim mikro poduzetnicima. Ali da, očito dolazi do zloupotreba onih koji onda serijski počinju otvarati različite poslovne oblike, različita društva, različite obrte kako bi izbjegli obvezu ulaska u sustav PDV-a i onda obračuna poreza na dodanu vrijednost.

Vidjeli smo, ovdje su se godinama otvarali i zatvarali obrti. Je li moguće da se nikome u državi nije upalila nikakva crvena lampica? Uvijek slušamo o tim crvenim lampicama da će se upaliti u Ministarstvu financija, u Poreznoj upravi...

A čini se da je moguće. Logično bi bilo postaviti pitanje zašto netko nije primijetio da, primjerice, ista osoba ili iste osobe otvaraju serijski društvo za društvom i društvo za društvom za istu djelatnost. Tako je i da zapravo cijela stvar prestaje onog časa kada dolaze do te kobne granice ili čarobne granice - obveze ulaska u sustav PDV-a, gdje se onda izbjegavanje PDV-a rješava kroz otvaranje novih društava, što zapravo nije u skladu s propisima. To predstavlja takozvani prividni pravni posao, ali očito se događa.

Tko bi to trebao prvi primijetiti ili reagirati?

Pa ako govorimo o trgovačkim društvima, dakle, sva trgovačka društva se registriraju na Trgovačkom sudu, dakle, već trgovački sud u toj nekakvoj inicijalnoj prvoj situaciji trebao bi možda detektirati ili primijetiti da ista osoba ima već više društava i da je zapravo riječ o nekoj problematičnoj osobi. Porezna uprava, naravno, može neke stvari od toga primijetiti, ali to je često puta njihova reakcija tek kasnije, kada tek utvrde naknadno da netko prijeđe određene granice.

Dakle, ima njih u lancu koji bi mogli shvatiti?

Sigurno da i vjerojatno je tu glavno pitanje koordinacije različitih sustava javne uprave koji bi trebali zajedno djelovati da se otkrije takve prijevare.